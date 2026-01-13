Otac Mate Rimca mora u zatvor

Bolnica za osobe lišene slobode (BOLS) u Zagrebu dala je, za razliku od prijašnjeg puta, pozitivno mišljenje da se Ivan Rimac (63), otac vlasnika poznate automobilske kompanije Mate Rimca, može liječiti unutar zatvorskog sistema.

Jutarnji list piše kako su doktori te institucije krajem 2025. ponovo dobili njegov slučaj na razmatranje.

Medicinsku dokumentaciju poslao im je sudija u Velikoj Gorici, nakon što je njegova odbrana iznova zatražila odgodu služenje kazne.

Ovog su puta doktori procijenili kako Ivan Rimac nema akutnih bolesti niti pogoršanja hroničnih bolesti te da se može liječiti unutar zatvorskog sistema. Po potrebi može koristiti usluge javnog zdravstva.

Podsjetimo, hrvatski mediji su u junu 2024. objavili kako je sudija iz Splita potvrdio presudu nižeg suda iz Požege zbog zloupotrebe povjerenja u poslovanju i osudio Ivana Rimca (63) na tri godine bezuslovnog zatvora. Uz to mora platiti i 663 euro paušalnog troška.

Presudom se navodi da je kao zamjenik predsjednika NO-a Slavonije DI dogovorio 2002. više poslova kojima je kompanija izgubila novac, koji je vraćen u kompaniju Rim i Zov koju je osnovao s J. Zovkom.

Hrvatski sud tvrdi da je prodao zemlju svojoj kompaniji za 529.842 eura, a samo dva dana kasnije njegov partner je to zemljište prodao dalje Alastoru za 948.670 eura.

Sud smatra da je ciljano prodao zemlju ispod cijene, a na isti način je uslijedila još jedna prodaja, a u obje je kompanija Rim i Zov dobila više od 1,5 miliona eura. Sporno je bilo i rušenje stare tvornice, a sud je izračunao da je taj posao preplaćen za 433.235 eura.