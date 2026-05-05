Vučić o izborima: Nema zamki, narod odlučuje

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić gost je na Informer televiziji, gdje govori o svim najvažnijim i aktuelnim temama u zemlji.

Vučić je najprije govorio o predstojećim predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Srbiji, piše Blic.rs.

- Odluka o tome bit će za 10 dana. Nema zamki kada su izbori u pitanju, tu narod odlučuje kakvu budućnost žele i kome će ih povjeriti. Država nije igračka. Birajući svoju budućnost morate da izabere one koji će na najbolji način štiti interese države - rekao je Vučić.

- Istakao sam da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvjesnosti, uspijeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku uz odgovoran pristup prema javnim finansijama, jačanju investicionog ambijenta i sprovođenju reformi - naveo je Vučić.