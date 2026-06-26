Janša povlači priznanje Palestine

Slovenski premijer Janez Janša u intervjuu za izraelski list Israel Hayom najavio je zaokret u vanjskoj politici Slovenije. On je poručio da će njegova vlada zamrznuti, odnosno povući priznanje Palestine, te premjestiti slovensku ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim, pišu slovenski mediji.

Janša je kritizirao odluku prethodne vlade o priznanju palestinske države, nazivajući je nezakonitom.

- Lijeva vlada koja je posljednjih godina bila na vlasti u Sloveniji priznala je palestinsku državu suprotno slovenskim zakonima. Mi ćemo poštovati zakon i zamrznuti njihovu nezakonitu odluku - izjavio je Janša.

- To smo postavili kao uslov za ulazak u koaliciju i svi su na to pristali - dodao je.

Slovenija je službeno priznala Palestinu kao nezavisnu i suverenu državu 4. juna 2024. godine. Slovenski parlament izglasao je priznanje nakon što je vlada premijera Roberta Goloba uputila odluku u proceduru kao dio napora za okončanje sukoba u Gazi.

Premještanje ambasade

Jedan od ključnih planova nove vlade je i premještanje slovenske ambasade u Jerusalim. Time bi Slovenija postala prva članica Evropske unije koja bi povukla takav potez. U Jerusalimu ambasade trenutno imaju samo SAD, Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj i Papua Nova Gvineja.

Objašnjavajući svoju odluku, Janša je Izrael nazvao strateškim partnerom i saveznikom.

- Izrael je strateški partner jer doprinosi stabilnosti u regiji i borbi protiv terorizma - rekao je, opisujući Izrael i kao demokratskog partnera te uzor u oblastima poput tehnoloških inovacija, poduzetništva, nauke, upravljanja krizama i nacionalne sigurnosti.

Jačanje odnosa

Istakao je da se Slovenija i Izrael suočavaju sa sličnim izazovima.

- Slovenija i Izrael suočavaju se s mnogim istim izazovima - terorizmom, ekstremizmom, slabljenjem nacionalnog identiteta i rastućim geopolitičkim pritiscima. Umjesto da se udaljavaju jedna od druge, moraju ojačati saradnju. Izrael nije problem Evrope, već jedan od njenih najvažnijih saveznika - poručio je Janša.

Prema pisanju lista, Janša namjerava takav stav zastupati i u Briselu, gdje planira ojačati blok pristalica Izraela i suprotstaviti se bilo kakvim pokušajima uvođenja sankcija protiv te države. Također želi unaprijediti bilateralne odnose, potaknuti izraelske turiste da posjećuju Sloveniju te privući njihova ulaganja.