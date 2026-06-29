Hrvatska: Preminulo dijete, naložena obdukcija

U Hrvatskoj se danas dogodila tragedija u kojoj je preminulo dijete.

Uprkos brzoj intervenciji hitne medicinske pomoći, nije bilo pomoći djetetu.

Policija je dojavu od hitne medicinske pomoći zaprimila jutros oko 6.05 sati, nakon što je na području Buzeta bila potrebna hitna ljekarska intervencija za dijete staro 13 godina, javlja IstraIN.

Dječak je preminuo u porodičnoj kući.

Također hrvatski mediji neslužbeno navode da se ne sumnja na nasilnu smrt.

Portal 24sata je saznao da je dječak u subotu, 27. juna, pao sa bicikla. U nedjelju, 28. juna, je bio dobro, a danas, 29. juna, je pronađen kako ne diše.

Prema naredbi državnog Tužilaštva, bit će obavljena obdukcija. Policija nastavlja sa istražnim radnjama.