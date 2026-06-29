Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAGEDIJA

Hrvatska: Preminulo dijete, naložena obdukcija

Dječak je preminuo u porodičnoj kući

Ne sumnja se na nasilnu smrt. PIXSELL

D. E.

29.6.2026

U Hrvatskoj se danas dogodila tragedija u kojoj je preminulo dijete.

Uprkos brzoj intervenciji hitne medicinske pomoći, nije bilo pomoći djetetu. 

Policija je dojavu od hitne medicinske pomoći zaprimila jutros oko 6.05 sati, nakon što je na području Buzeta bila potrebna hitna ljekarska intervencija za dijete staro 13 godina, javlja IstraIN. 

Dječak je preminuo u porodičnoj kući.

Također hrvatski mediji neslužbeno navode da se ne sumnja na nasilnu smrt.

Portal 24sata je saznao da je dječak u subotu, 27. juna, pao sa bicikla. U nedjelju, 28. juna, je bio dobro, a danas, 29. juna, je pronađen kako ne diše.

Prema naredbi državnog Tužilaštva, bit će obavljena obdukcija. Policija nastavlja sa istražnim radnjama. 

# DJEČAK
# SMRT
# HRVATSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.