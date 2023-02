Vučić: U svijetu vlada rat za vakcine

On je istakao da je Srbija platila i naručila 6,5 miliona vakcina, ali da one neće stići jer u svijetu, kaže, vlada rat za vakcine.

Kineske vakicine

Izuzetan rezultat

Do sada je, navodi srbijanski predsjednik, u ovoj zemlji vakcinisano 319.504 građana.



- Malta i Island su mali, suštinski samo je Velika Britanija ispred nas u Evropi, to je izuzetan rezultat. Čestitam građanima, uradili smo to na najorganizovaniji način. Ponosan sam kad vidim da to pokazuje koliko je Srbija napredovala, organizaciono i u informacionim tehonologijama - istakao je Vučić.