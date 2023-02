Ivan Đikić o krvnim ugrušcima nakon vakcinisanja: Ubrzo trebaju sigurnija cjepiva

Njemački naučnici tvrde da znaju uzrok rijetkih, ali ozbiljnih krvnih ugrušaka koji su se pojavili nakon cijepljenja. Cjepiva koja koriste adenovirusne vektore šalju takozvani šiljasti protein u staničnu jezgru, gdje se neke od uputa za stvaranje proteina koronavirusa mogu pogrešno povezati i izazvati krvni ugrušak.



S druge strane, cjepiva poput Pfizera i Moderne koja koriste drugačiju tehnologiju poznatu kao "glasnička RNA" dostavljaju genetski materijal šiljastog proteina samo u staničnu tekućinu, a ne u staničnu jezgru.



Hrvatski naučnik Ivan Đikić objašnjava da bi zbog ovog otkrića svojih kolega s Goethe Instituta ubrzo mogla doći sigurnija cjepiva.



- Ovo što nam je ovo otkriće pokazalo je da sada kod cjepiva, kod AstraZenece, iako se to događa vrlo rijetko, a isti je slučaj i kod Johnson i Johnsona može se i taj manji dio, ta manja mogućnost popraviti tako da se stvori gen u kojem se promijene ta mjesta za splicing i kad bi maknula ta mjesta za splicing. Kolege iz Johnson i Johnsona već su stupile u kontakt s kolegom Marshalekom i vjerujem da je to dobra ideja. Treba se to dobro provjeriti, unaprijediti i ako se to potvrdi da je to uistinu jedan od glavnih razloga onda će ta nova cjepiva biti vrlo brzo napravljena jer je to vrlo mala modifikacija - rekao je za RTL Đikić.