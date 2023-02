Vučić poslije sastanka s Kurtijem: Tražili su da priznam Kosovo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Briselu gdje se danas održala nova runda dijaloga Beograda i Priština na visokom političkom nivou. Vučić je nakon sastanka s prištinskim predstavnikom Albinom Kurtijem rekao da se ništa nisu dogovorili, kao i da je ovo danas bio pokušaj Prištine da Beograd napusti dijalog, ali da se to neće dogoditi. Sastanku su prisustvovali i predstavnici EU Džozep Borelj i Miroslav Lajčak.

- Ne znam ni šta bih vam rekao, dužina razgovora govori o tome kakvi su rezultati. Dogovoreno je da se do kraja jula nastavi dijalog na najvišem nivou, nadam se d aje to važna stvar koja bi mogla da garantuje mir i stabilnost. Albanska delegacija ne želi da ispuni ugovore koje su Albanci potpisali. Tražili su odmah i hitno da čuju kada ćemo da priznamo Kosovo i pod tri nazivaju incidentima i provakcijama činjenicu da Srbi žele da prisustvuju liturgijama u svojim crkavama jer je to zemljište dato u vrijeme vladavine Slobodana Miloševića. Albanci ne žele da razgovaraju o Zajednici srpskih opština, traže kada ćemo da priznamo kosovsku nezavisnost - rekao je predsjednik Srbije.

Vučić je izjavio da do kraja jula očekuje sljedeći sastanak sa prištinskom delegacijom, a da će do tada tehnički timovi da razgovaraju o nestalim osobama, primjećujući da ne zna o čemu će razgovarati, jer je Beograd sve uradio i prihvatio.

- Razgovarali smo o nestalim osobama. Ja sam pričao o prinicpima, tome koliko je važno da otkrijemo mjesto gde je sahranjen svaki Albanac, Srbin, Albanka, Srpkinja što je naišlo na razumijevanje u potpunosti i Žozepa Borela i Miroslava Lajčaka - kazao je Vučić novinarima nakon trilateralnog sastanka u Briselu.

Dodao je da je predstavnicima Prištine rekao da će Beograd uvijek, kada oni izraze smunju, to mjesto koje su označili da otvori i pokaže javnosti.

- Ja sam tražio na devet lokacija da se nama dozvoli da iskopamo, jer imamo sumnje da se tamo nalaze ubijeni Srbi. Dvije lokacije u Klini, jednu u opštini Istok, jedna je Lapušnik, Dojnice, Košare, jedna je kod Đakovice i kod Suve rijeke. A oni su rekli da ne može, jer je na čelu Komisije za nestale Veljko Odalović, a on je Gering i Gebels... Ja sam rekao da više on liči na Gebelsa nego Odalović - prenio je Vučić novinarima.

Navodi da su se predstavnici EU ponašali korektno na sastanku, a na pitanje novinara da li su intervenisali, Vučić kaže da su intervenisali par puta, ali da neće o tome da priča.

- Bili su korektni i Borelj i Lajčak, pogotovu Borelj. Ne mogu ništa da mu zamjerim, čovjek je sve razumio od prvog trenutka - kazao je Vučić.

- Idemo odmah, mi smo spremni. Cijelu noć nisam spavao, razmišljao sam šta ćemo da radimo, ušao sam spreman na sastanak, onda sam shvatio da su oni izašli s nečim što uopšte nisu rekli predstavnicima EU na pripremnom sastanku da će da pokreću - ističe predsjednik Srbije.



Naglasio je da je prištinska delegacija predložila da se umjesto formiranja Zajednice srpskih opština uvede nacionalni savjet za Srbe na KiM onako kako je Srbija uvela nacionalne savjete za manjine.

- Vi stanete i ne znate da li da se smijete, plačete. Razumijete da imate posla sa ljudima koji nisu ozbiljni i odgovorni - rekao je Vučić.