Milorad Popović: Moramo se boriti odlučnije, ima nešto što ne da Crnoj Gori da nestane

Odgovor crnogorske političke i intelektualne elite na sumornu prijetnju velikosrpske ideologije mora biti odlučniji, hrabriji i organizovaniji, poručuje istaknuti pisac Milorad Popović. On smatra da elemenata za takvo djelovanje ima. U vezi sa tim ukazuje na veliki potencijal koji nose protesti, ali poručuje da ih je neophodno efikasnije voditi. Opozicija se, smatra Popović, mora osloboditi birokratsko-oportunističkog naslijeđa koje ima, prenosi Antena M.

"Naš ključni problem je u nama samima"

Političke i intelektualne strukture moraju mnogo hrabrije i organizovanije da ukazuju na svaki element ugrožavanja ljudskih prava u Crnoj Gori, jer je to nešto što bi Zapadu lakše razumjeli.

Smatra da je cilj tih napada da se trajno instalira srpska državnost na ovim prostorima, da bi Srbija izašla na Jadransko more.

- Najtežu bolest, kancer, koja ugrožava biće Crne Gore, a to je velikosrpski nacionalizam, oni su liječili uglavnom aspirinima - upozorava Popović i u vezi sa tim navodi:

Protesti pokazuju da postoji energija otpora

On smatra da ova vlast ne bi predala vlast, ukoliko bi izgubila izbore. Navodi da je Šavnik primjer koji na to ukazuje.

- Ne borimo se dobro. Treba izaći iz birokratsko-oportunističkog naslijeđa koji ima DPS i SDP, SD, i to što je oko njih, to se mora potpuno promijeniti. Mislim da najveći dio njih to, međutim, ne umije, neće, ne može… Mora se napraviti kultura otpora, pokret otpora - poručuje Popović.

On smatra da mogućnosti i elemenata za to ima, ali pitanje je koliko imamo svijesti.

- Protesti pokazuju da postoji energija otpora, ali ne vidim da postoji struktura koja to zna efikasno da vodi, koja zna da to održava i da fokusira stvari. Postoji meni nejasna defanziva. Ti ljudi nemaju odbrambeni instinkt… - smatra Popović.

Popović, također, ukazuje na, kako kaže, važan segment u velikosrpskoj strategiji.

- Jedan od glavnih segmenata trajnog onesposobljavanja Crne Gore da bude održiva država je odvajanje nacionalnih manjina od Crnogoraca i na tome su dosta radili. Bošnjaci su sad pod velikim pritiskom - kaže Popović.

Popović ipak vjeruje da će se Crna Gora izvući.

- Izvukli smo se i 1918. i 1989. Ima neki đavo koji ne da Crnoj Gori da nestane - poručio je književnik Milorad Popović.