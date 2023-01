Novinari na mjestu gdje je iscurio amonijak: Sopot i dalje u policijskoj blokadi, mještani u strahu

Mada sve djeluje normalno, ekipa forenzičara je na sigurnoj udaljenosti od mjesta hemijskog incidenta, autoput do bugarske granice otvoren je tek danas poslije podneva a i lokalnim putem koji prolazi paralelno sa njim, promaknu rijetka vozila.

Nosio vjetar

- Oblak se kretao ka Pirotu i Bugarskoj, pa kod nas nije bilo zagađenosti. Znam da je i dalje opasno, da nije, ne bi policija ovde dežurala, da zaustavlja saobraćaj ako opet počne da curi. Ja sam spreman, imam ženu, djecu, majku, kola su mi spremna za bjekstvo ako dođe do najgoreg - priča ovaj mještanin Staničenja.

- Čim sam na društvenim mrežama vidio da je došlo do izletanja cisterne sa amonijakom raspitao sam se kod ljudi šta treba da radimo. Odmah smo se zatvorili u kuću, bio sam u kontaktu sa nekim drugarima, jedan se i zatekao na autoputu, umalo je nastradao, bio je bolnici, hvala Bogu oporavio se. Kazali su mi da je opasno i da se dobro čuvamo - opisuje Todorović događaje nakon nesreće.

Obezbijediti prugu

Komentarišući incident koji je mogao kobno da se završi za Staničenje, Todorović kaže da ne krivi prevoznike već da smatra da je krivica na onima koji su trebali da vode računa o pruzi.

- Pruga je moralo da se obezbijedi, nije smelo da se dozvoli da tu idu vozovi, ugroženi su svi od Dimitrovgrada do Niša, gdje god ta pruga prolazi. Imao sam prilike da hodam prugom, to je užas, fale šarafi, kolosijeci su razmaknuti i po deset santimetara, nije se vodilo računa i eto nam sad - zaključuje Todorović.

U drugom dijelu sela preko autoputa, opasni gas se mnogo više osjetio. Predrag Ćirić kaže da je u Staničenju bila magla te da se osjećalo na miris đubreta iz staje.

- Zabrinuli smo se kada smo saznali šta se desilo nadomak sela. Nismo izlazili iz kuće a kada sam išao da hranim stoku, nosio sam masku. Nije smjelo to da se dogodi ali je bilo očekivano, pruga nije obnavljana dugo. Kada sam išao u polje, video sam da su pragovi havarisani ali se ništa nije uradilo da se to sanira. Nije trebalo otpuštati pružne radnike, ranije ih je bilo na desetine, svako je imao svoj reon. Sada, od Bele Palanke do Pirota nema nijednog - objašnjava Ćirić.

Njegov komšija Mića Ćirić kaže da mu je mnogo žao Bratislava Jovanovića iz Sopota koji je se ugušio amonijakom dok je obavještavao komšije o opasnosti.