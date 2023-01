Kurti: Jezik "francusko-njemačkog" prijedloga daje stabilnost mogućem sporazumu sa Srbijom

Paket ekonomskog oporavka je bio negdje oko 4 posto bruto domaćeg proizvoda 2021. godine, a 2022. smo ovom paketu dodali i paket za suočavanje sa inflacijom, koji je ukupno iznosio oko 5 posto bruto domaćeg proizvoda. Također smo prvi put imali univerzitet besplatno za sve studente, odnosno bez ikakvog plaćanja osim za one koji doktoriraju. I diplomske i master studije su besplatne na državnom univerzitetu. Istovremeno, nastavili smo sa pomoći i podrškom trudnicama i djeci. Sva djeca do 16 godina dobit će dječiji dodatak i oko 30.000 trudnica ili porodilja dobija i finansijsku podršku od vlade, ukupno ima oko 260 hiljada korisnika. I u energetskom smislu prošle godine smo imali veliki uspjeh sa korporacijom "Milenijumski izazovi", grantom od 202 miliona dolara – kompaktnim programom i također 105 megavata sa vjetroparkom u Selcu i 70 megavata sa solarnim parkom za grijanje. Energetska efikasnost raste, a u tom slučaju imamo subvencionisane porodice koje su koristile uređaje koji štede struju. U novembru prošle godine domaćinstva su trošila 15 posto manje nego godinu dana ranije. Dakle, u mnogim aspektima smo bolji i vjerujem da će uspjesi biti nastavljeni i u 2023. godini, ali će nesumnjivo biti poteškoća.

- Naravno da će biti izazova koje smo naslijedili od prošle godine, ali u isto vrijeme može biti novih izazova. Nalazimo se u vremenu kada je evropski kontinent u ratu, a na drugoj strani je naš sjeverni susjed bliži nego ikada upravo sa Ruskom Federacijom, koja je izvršila vojnu agresiju i invaziju na Ukrajinu. S druge strane, unutar naše zemlje imamo neosporne uspjehe, za 17 zemalja smo se podigli u izvještaju Transparency Internationala po pitanju borbe protiv korupcije, zatim i po pitanju slobode medija prema Reporterima bez granica. Također po drugi put smo prvi na Balkanu u pogledu vladavine prava i drugi u svijetu u smislu unapređenja vladavine prava. Iz grupe C smo prešli u grupu B u pogledu upravljanja usmjerenog na digitalizaciju, podnijeli smo zahtjev za članstvo u Vijeću Evrope 12. maja, u Evropskoj uniji 15. decembra i pripremamo se za podnošenje zahtjeva za članstvo u NATO. Imidž Kosova je poboljšan i to je uticalo da od 1. januara 2024. godine ne bude viznog režima u "šengenskoj" zoni za građane Republike Kosovo. Budžet za 2023. je najveći u historiji Kosova, 3,2 milijarde što je 17 posto više od prošlogodišnjeg budžeta i privredni rast je 4 posto nakon pada inflacije.

Kurti: Mi smo vlada suverene države

S druge strane nismo mogli da prihvatimo alternativno objašnjenje za briselske sporazume. Šta smo uradili? Nismo poništili našu odluku, ali smo napravili raspored u njenom sprovođenju. Krenuli smo sa opomenama – blizu dvije hiljade opomena bez pritužbi i bez incidenata i poslije toga nismo kažnjavali jer smo pristali da damo rok do proljeća sljedeće godine za sporazum o punoj normalizaciji odnosa koji će se zasnivati na međusobnom priznanju. Dakle, to nije bilo poništavanje odluke nego redoslijed i diferencijacija u primjeni, ona je i dalje tu i pokazuje dobru volju Vlade Republike Kosovo. Mi smo vlada suverene države.

- Od nas je traženo da to odložimo za 12 ili 10 mjeseci jer su rekli da rok od godinu dana po Briselskom sporazumu još nije potrošen, ali to nije tačno. Od sredine januara 2018. registarske tablice KM, PR, GL i druge iz vremena (Slobodana) Miloševića ne bi trebalo ni proizvoditi ni izdavati ni obnavljati. Dakle, stav je Vlade Republike Kosovo da je istekao rok od 12 mjeseci iz ovog sporazuma o registarskim tablicama koji je postignut u Briselu, tako da ne možemo prihvatiti ove rokove koji su već istekli. S druge strane, rečeno nam je da treba da damo rok od 12 mjeseci jer nismo dovoljno informisali o kampanji. Vjerujem da ni ovo ne stoji, napravili smo nekoliko medijskih spotova, kampanje na našim televizijama i ne vjerujem da je neko ostao neobaviješten. Od nas je traženo da ovo odlaganje napravimo u vrijeme kada su gorjeli automobili Srba koji su pretvarali KM tablice u RKS legalne i legitimne, pa nekako nismo mogli da prihvatimo da država podbaci u efikasnosti izdavanja RKS tablica onima koje žele da ih promijene.

Saradnja Kosova i SAD

- Ja sam premijer Vlade Republike Kosovo i predsjednik (Džo) Bajden je rekao da je vlada Kosova vlada suverene države. Partnerstvo, savez, saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama nikada nije narušena, nije ugrožena, naprotiv. Ali morate shvatiti da Sjedinjene Američke Države, osim što nas priznaju, posreduju i između Prištine i Beograda, i u tom smislu često dolaze i sa zahtjevom koji se predstavlja kao ideja za kompromis. Ako to smatramo razumnim kao vlast, onda to činimo, ali naše pravo da sami odlučujemo nikada nije bilo sporno. Uostalom, ovo je i smisao (Kurtijeve pobjede) 14. februara 2021. godine, još nije prošlo dvije godine od najveće demokratske pobjede na poslijeratnom Kosovu.

Ispuniti sve dosadašnje dogovore

Ali ovo nije doo sporazuma, nisu ove stvari dio onoga što je izglasano u kosovskom parlamentu. Zajednica jeste. Postoji odluka Ustavnog suda i američke diplomate poručuju da to (zajednica srpskih opština) ne smije da utiče na Ustav niti na funkcionalnost države, ali mora da se uradi i postoje modeli u svijetu, a da to ne utiče na zakonitost i ustavnost zemlje. Postoji li rješenje ili imate neki model?

Ali oni su manjina srpske manjine. Dok u Srbiji oko 80 posto čine Srbi, oko 20 posto nisu Srbi. Dakle, imamo mnogo manje manjina nego Srbija. Ajde da uzimamo njihov model i sa nacionalnim savjetima na Kosovu. Reciprocitet je zdrav princip dobrosusjedskih odnosa. S druge strane, ako vjeruju da je Ustav Republike Kosovo, koji je u velikoj mjeri pisao bivši predsjednik (Marti) Ahtisari, kao posrednik, sa mnogim privilegijama za Srbe, imamo članove od 57. do 62. poglavlje za manjine, neka se promijeni Ustav Srbije i neka dobiju ovih šest članova. Znači onako kako mi imamo prava za manjine, neka to rade u Srbiji. Ili ćemo mi primijeniti taj član 80 sa Nacionalnim savjetima manjina, ili neka uzmu oni ovih naših šest članova.

Posjete visokih zvaničnika

Sljedeće sedmice se očekuju važne posjete Kosovu, uključujući savjetnika američkog State departmenta Cholleta, ali i američkih i evropskih izaslanika, kao i izaslanika Francuske i Njemačke. Očekuje se da će biti novi period napora u svjetlu prijedloga koji je najprije postao poznat kao francusko-njemački prijedlog za normalizaciju odnosa između dvije zemlje. Opisali ste to kao dobru osnovu za razgovore, ali da li je to dobra osnova za rješenja?

- Naravno, razgovori treba da dovedu do rješenja. Posebno mi se dopalo to što se ne radi o sporazumu koji se pravi u okviru da nazovemo ideologijom rješavanja problema, gdje razmatramo svaki jedinstveni problem unutar Kosova i onda dobijamo komplikovane dogovore sa morem detalja za koje niko nije zainteresovan da zna. Pozdravio sam činjenicu da imamo pojmove, univerzalne koncepte kao uvod u ovaj prijedlog, teritorijalni integritet, suverenitet, nezavisnost, jednakost, vladavinu prava, demokratiju, samoopredjeljenje, tako da se sve to ovdje pominje a univerzalni jezik ne samo doprinosi principu već i daje održivost sporazuma. Čini se da je to najviše omelo Beograd i upravo da bi zapečatili odbijanje ovog prijedloga su istupili iz institucija na Kosovu sjeverno od Ibra i ovim barikadama na jednoj strani htjeli da teritorijalizuju pitanje u okviru nostalgije za tzv. teritorijalnom razmjenom koja je propala kao projekat ali nije mrtva kao ideja.

S druge strane htjeli su da uguše politički pluralizam srpske zajednice koji se zapravo rađa sa Nenadom Rašićem i Radom Trajković. Ako pogledate medije u Srbiji, njih svoje su skoro još omraženiji od mene, tako da je to stalni napor Srbije da ne dozvoli njihov pluralizam. Vjerujem da je ovaj njihov trud doveo i do ubistva Olivera Ivanovića prije pet godina. Smatram da je francusko-njemački ili prijedlog Evropske unije, koji podržavaju SAD, dobra osnova, ali je sa sjednice Savjeta bezbednosti u Beogradu početkom novembra, njihov ministar vanjskih poslova, inače portparol Miloševićeve stranke svojevremeno, izašao i rekao da smo odbili takav prijedlog. Smatram da svi treba da se bavimo njima a ne mnome i redoslijedom i diferencijacijom sprovođenja odluke o registarskim tablicama.

Ipak, stiče se utisak da je pritisak više koncentrisan u Prištini, a manje u Beogradu.

- Takođet imam isti utisak da zbog loših stvari koje Beograd nastavlja da radi treba da ima mnogo veći pritisak tamo i zašto se to ne dešava, vjerujem da ne treba ja da odgovaram.

Međutim, u francusko-njemačkom prijedlogu se ne pominje međusobno priznavanje, iako su u prošlosti i Sjedinjene Države govorile da rješenje treba da bude usredsređeno na uzajamno priznavanje, a sada se čini da je ostavljeno po strani, kao da nije vrijeme za tako nešto. Nisu li oni ovaj prijedlog učinili više kao prelazno rješenje?

- Zavisi od pregovora, ne mislim da se rezultat može znati prije nego što pregovori počnu, ali forma tog rezultata je poznata i forma je za mene jasna – potpuna normalizacija odnosa, jer su naši odnosi nenormalni, sa uzajamnim priznavanjem u centru. Hajde sad da krenemo u razgovore pa da vidimo, hoćemo međusobno priznanje kao centralno pitanje, Beograd hoće Zajednicu opština kao preduslov. Ali on voli Zajednicu kao preduslov, ne zato što je voli, već zato što neće sporazum, neće mir, neće normalnost naših odnosa. Pokazali smo spremnost, volju i interesovanje, bili smo kreativni, konstruktivni i posvećeni, razlog zašto nemamo dogovor je u Beogradu.

Kada očekujete da će razgovori o tome početi?

- U januaru očekujemo posjete svih izaslanika, evropskih, američkih, iz Berlina i Pariza, i smatram da nam je potreban novi nalet dijaloga za sporazum koji je predstavljen kao prva tačka dnevnog reda na sastanku 18. avgusta u Briselu, a sa druge strane, nakon tri sedmice 9. septembra, uslijedile su posjete izaslanika Lajčaka, Bona i Plotnera ovdje u Prištini, a zatim u Beogradu... Sada je na njima da pojačaju svoje napore kao posrednici, ja sam uvijek spreman i otvoren.