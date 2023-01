Teška saobraćajna nesreća: Senad (29) je poginuo na licu mjesta, hitna ga odvukla pod pritiskom okupljenih

U teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u tunelu Lokve u Crnoj Gori poginula je jedna osoba, a dvije su teško povrijeđene.

Stradali je podlegao povredama u Općoj bolnici u Beranama. Kako su objavili crnogorski mediji, stradao je 29-godišnji Senad Kalač iz Rožaja. Na društvenim mrežama je objavljen snimak sa mjesta nesreće.

Na objavljenom snimku, čuje se kako okupljeni građani zamjeraju vozaču beranske Hitne pomoći što ne preveze do bolnice osobu koja je u udesu preminula na licu mjesta. Iz Hitne pomoći su saopćili da je zbog pritiska okupljenih, policija vozila preminulog do bolnice, te da to nije praksa.