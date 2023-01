Haos na granicama u Srbiji poslije Božića: "Ovdje se čeka 11 sati, snalazite se ako znate"

Na Horgošu se čeka pola dana

Haos i na Batrovcu

- Ovdje se čeka se 3,5 do 4 sata da dođete do graničnog prelaza sa Hrvatskom. Ako možete tražite alternativu - kaže Danijela.

Radno vrijeme graničnih prelaza Horgoš 1, Kelebija i Bački Breg je 24 sata, Horgoša 2 od 7 do 19 sati dok je radno vrijeme GP Bajmok od 7 do ponoći sve do 15. januara, do kada produženo radi i GP Bački Vinogradi, tačnije od 7 do 22 sata.