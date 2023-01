Vučić: "Petorka" mi je rekla kako Srbija mora prihvatiti plan o Kosovu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras se obraća naciji, te je na samom početku istakao da vlada velika nervoza te da je Evropa de facto u ratu.

- Nema tolerisanja bilo kakvog iskakanja u političkom smislu i sa druge strane žele da u svom dvorištu, a zapadni Balkan, i teritorija Republike Srbije, je njihovo dvorište i žele da tu bude kako oni žele.

Oštar pristup

Postavlja se pitanje šta je još doprinjelo da se izađe sa ovako oštrim pristupom od strane evropskih zvaničnika. Kompletan evropski kontekst je takav da ako pažljivo pogledate da nakon izbijanja ukrajinsko-ruskog sukoba da je to postao jedan od najvećih problema za Srbiju, na radaru smo svima jer nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji.

Kurtijevo vrijeme je do sada bilo 288 incidenata, posljednje je ranjavanje gospodina Delovića, oni traže sukob zato što žele da NATO uđe u sukob sa Srbijom – rekao je Vučić te nastavio:

- Naš problem je mogli smo da ukazujemo da Srbima nije bilo dozvoljeno da glasaju na izborima, pucano je na srpsku djecu... svi stranci su se više uznemirili, mislim na ove sa zapada, jer je Rada Trajković sjedila na klupici dva sata nego što su djeca iz Srbije ranjavana.

Morate da shvatite mi smo za njih krivi zato što su barikade izazvale nestabilnost, a ne oduzimanje prava Srbima, to je njihova vizura. Oni su došli sa jednim planom koji smo vidjeli prije 60 dana. U međuvremenu je taj plan postao... Nismo mi učestvovali u pravljenu tog plana, niko nas ništa nije pitao, oni su došli da nam predoče svoj plan. Bez ikakve krivice Srbije, ništa nismo uradili, nije upucan nijedan Albanac, oni su došli i pokazali plan, a zatim su 13. decembra sve zemlje članice prihvatile taj plan i pet zemalja nepriznavača.

Ulazak Kosova u UN

Predsjednik Srbije je istakao da je oni ne protive pridruživanju Kosova UN-u.

- Prikrili su činjenicu da se ne protivimo ulasku Kosova u UN. Oni su to sve prihvatili i taj plan je de fakto postao novi pregovarački okvir za Republiku Srbiju. Nama nema napretka ako ne budemo radili, sarađivali. Postavlja se pitanje šta je naša ideja oko Kosova. Došli smo do toga šta je to što mi želimo da uradimo i možemo. Uduvijek sam smatrao da je zamrznuti konflikt najgore rješenje, smatram da trebamo tražiti kompromisno rješenje. Svi oni davaoci tuđe krvi koji nam govore samo da prođe vrijeme neka razmisle šta su dobro donijeli Srbiji i što svoju krv nisu davali 2004. i 2008. kada je Kosovo proglasilo nezavisnost.

Moramo da razgovaramo sa svima zato što nam je potreban mir sa Albancima. Ono što je mene zabrinulo je nešto što će se dogoditi za tri, šest mjeseci ili godinu dana – došla je petorka predstavnici tri najveće evropske zemlje i Eskobar i Lajčak u drugoj rečenici koja mi je saopštena rečeno je morate da prihvatite ovaj plan, ako ga ne prihvatite suočit ćete se sa prekidom procesa evropskih integracija, pod dva sa zaustavljanjem i povlačenjem investicija, pod tri sa sveobuhvatnim mjerama u političkom i ekonomskom smislu koje će nanijeti štetu Srbiji, zatim mi je to još tri puta ponovljeno tokom razgovora i sva tri puta sam snažno reagovao.

Sem emocionalnog pristupa koji je i meni tokom tog poslijepodneva govorio skloni se, napusti ili ih izbaci, moj posao je bio da brinem o državi. Nemojte da brinete, neću da govorim javno o tome, svi znate šta je za Srbiju neprihvatljivo – istakao je Vučić.

Saradnja sa Albancima

Dodaje da moraju raditi sa Albancima.

- U međuvremenu moramo da radimo i da razgovaramo sa evropskim posrednicima i Albancima i pronalazimo što je više moguće rješenja u različitim oblastima. Mi ne možemo da spriječimo njihov ulazak u Vijeće Evrope, ni u NATO, iako sam rekao da ako od nas očekuju aplauz za takvo nešto da ga neće dobiti, ali mi to ne možemo da spriječimo. Ono što možemo je da razgovaramo o tome kako da povećamo stepen povjerenja između nas i Albanaca, hoćemo li u tome usojeti je druga stvar.

Važno je da naglasim da mora biti formirana Zajednicka srpskih opština, ona nije i ne može da bude nevladina organizacija, ona ima svoja 22 principa. Ciljevi su nimalo nevažni: jačanje lokalne demokratije, nadzor obrazovanja, jačanje sekundarne i primarne zdravstvene zaštite, zatim poboljšanje lokalnih uslova života povratnika na Kosovo itd. do toga da imate jasnu odredbu koja govori o pravu Srbije da finansira funkcionisanje Zajednice srpskih opština. Kažu da 21 od 22 principa nisu u skladu sa ustavom Kosova, ali vidio sam odlučnost Amerikanaca i vjerujem da će u mjesecima pred nama moći da bude završeno.

"Racionalan pristup"

Vučić je istakao da ga brine to što "više ne postoji racionalan pristup rješavanju problema".

- Šta god sam izgovorio zasnovano na činjenicama shvatio sam da je isteklo vrijeme za razgovor, niko ne želi da me sluša, ne mene, nikoga od nas. Oni imaju svoju agendu, to je poraz Rusije i u toj agendi sve što se nađe na putu bit će počišćeno. Kada im kažem mora prvo da ide Zajednica srpskih opština, oni kažu, jeste ali vidite da nije realno. Kažu da stavimo u drugi sporazum pa da bude realno i onda ne znate da li da napustite prostoriju, nikakvi racionalni argumenti više ne prolaze. Kada ovo govorim, govorim jer znam šta će se dogoditi. Mi smo uvijek željeli dijalog. Obje strane moraju da čine ustupke, razumjeli smo to, ali je problem kada vidite da jedna strana može da radi šta hoće i za to bude nagrađena. Sve su ovo jednostrane akcije Kurtija koje su nagrađene, bezviznim režimom. Za sve su ih to nagradile iste zemlje, govoreći nama kako je Kurti taj koji pravi problem, a za sve u zvaničnim dokumentima okrivljuju Srbiju.

Srbija mora da razgovara

Vučić je rekao da je morao da donese odluku u tom trenutku.

- Moramo da pokrenemo razgovor unutar našeg društva. Da li sam mogao da kažem, izađite napolje, nećemo da razgovaramo ni o čemu. Mogao sam. Ali povukli bi investicije, promijenjen vizni režim. Grčevito sam morao sam da donosim odluku u tom trenutku.

Srbija mora da razgovara, mora da učestvuje u dijalogu, mora da nastavi svoj evropski put. Ekonomski i politički bismo bili izgubljeni bez toga. Bio sam dovoljno snažan da u lice petorici velikih kažem šta je to što ću preuzeti na sebe. Naš je plan da radimo mnogo više, mnogo jače, da radimo i na reformama našeg pravnog, medijskog sistema, da pokušamo da budemo najbolji. Da istovremeno radimo i razgovaramo i sa Albancima i sa Evropljanima o svim pitanjima. Narodu poručujem da vjeruje svom državnom rukovodstvu, nit smo šta potpisali. Da ljudi ne brinu neće se ni danas ni sutra ni za mjesec ni tri dešavati bilo šta. Izjašnjavat će se o tome Narodna skupština, možda i narod, cjelokupno srpsko društvo.

Dodao je da ne može da govori o svim detaljima.

Zaštit i sačuvat građane Srbije

- Ne mogu otvoreno da govorim o svim detaljima, ali pozvat ću sve predstavnike političkih opcija u parlamentu. Težak period je pred nama, bit će nam potrebno mnogo više truda, mnogo više rada i energije.

Zaštitit ćemo i sačuvat ćemo građane Srbije i državu Srbiju, vjerujem da je to jedini mogući put. Ako je izbor taj da s jedne strane imamo sankcije i izolaciju ili ćemo s druge strane da se da kažemo prihvatamo sve, odmah, što znači i Kosovo u UN, ja sam za onaj put kompromisa koliko je moguće.Mi možemo da glasamo i protiv Kosova u UN-u, ali bismo ih priznali de fakto. U ime Srbije odlučivar će drugi nadležni državni organi, ne ja, i eventualno građani. Mnogo toga ćemo da radimo, mnogo puteva, mnogo pruga. Moramo da dalje spuštamo inflaciju.

U narendnih pet, šest dana krenut ćemo sa konsultacijama sa parlamentarnim grupama - rekao je.

Vučić je na pitanje novinara rekao da se kaže u francusko-njemačkom sporazumu da Kosovo "nećemo sprječavati da uđe u institucije, u NATO ne možemo da ih spriječimo da uđu, jer nismo članovi".