Milanović: Anektirali smo Kosovo, uzeto je od Srbije

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović održao je press konferenciju u Petrinji.

Govorio je o ratu u Ukrajini i stanju u hrvatskoj vojsci.

- Potpuno ovisimo o tuđoj volji i planovima. Mene i moju zemlju tamo ne predstavlja. To je u susjedstvu Kine, mislim da se stvari na koje mi nemamo utjecaja, a mogu nas već sutra jako obavezivati. To nije samo Ukrajina, to treba nadzirati. Stanje na zalihama je bijedno. Nivo drugog svjetskog rata. Mi nemamo uopće protuooklopa. Sad se ide u neke nabave, dvije godine to nećemo vidjeti. Stanje nije dobro, nema protuoklopna uopće - rekao je Milanović i dodao:

- Kako to funkcionira vidjeli smo kad je onaj leteći bojler preletio Mađarsku koja ima avione pa nisu skoro ni trepnuli.

"To produžava rat"

- Neko treba odgovarati. Ko je odgovoran? Vlada. Plenković - kazao je Milanović.

- Ja sam protiv da se tamo šalje bilo kakvo ubojito sredstvo. To produžava rat. Koji je cilj? Raspad Rusije, promjena vlasti? Govori se i o kidanju Rusije. Ovo je manično. Mi i Srbi smo se manje mrzili. Kod nas je bio puno strašniji rat nego u Ukrajini Protiv toga sam da se šalju ubojita sredstva.

Dok ne shvatite da Srbija i Rusija nije isto? Da je to nažalost bolna činjenica i opasnost. Anektirali smo Kosovo. Mi i međunarodna zajednica. Uzeto je od Srbije. Ko je to uradio nego mi? Jesmo priznali Kosovo? Nije aneksija, nego otimanje. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego celog koncepta rekao je Milanović



Komentirao je poruke Gabrijele Žalac i Josipe Rimac u kojima se spominje AP.

O tome treba li se Plenković o tome izjasniti rekao je: "Naravno, pa koliko je vremena već prošlo".

Pa je dalje komentirao Žalac i Rimac.

- Uhvatili su ih kao zadnje opančarke i to sad izlazi van. To su lopine. I visokopozicionirane, njihove veze s ovom malom koja je otišla kod Ursule su duboke. Ljudi su krali kao veliki. I sad u tom razgovoru te HDZ-ovke spominju AP-a. Ako nije Ante Pavelić, onda je Andrej Plenković - kazao je.

- Šta je više s tim postupkom? Šta je s Banožićem i muljažom oko prostorom gdje je država oštećena za više miliona kuna. Plenković od nas želi napraviti cirkuske pudlice, a ja kažem - ostanimo klauni.

Koji je cilj ovog rata? Rat protiv nuklearne sile koja ratuje u drugoj zemlji? Jel' postoji konvencionalan način da se pobijedi takva zemlja? Ko plaća cijenu? Ebropa. Amerika plaća najmanje.

Rusi? Njima je ovo kao Mesiko, ili kao Kanada. Ovo je stvarno i opasno. Nisam ja Rusima dao Agrokor, nego Plenković. Ja sam davao državljanstvo Putinovim neprijateljima - rekao je Milanović spominjući Kasparova.

Slanje tenkova

- Gledali smo kako neko provocira Rusiju da izbije ovaj rat. Nijedan američki tenk neće otići u godinu dana u Ukrajinu. Sve njemačke tenkove ćemo tamo poslat - rekao je.

Kazao je da se njemački tenkovi "neće bolje provesti tamo nego prošli put".

- Poljska zastupnica govori da Rusiju treba raskomadati, a Rusija nije napala Poljsku ni neće, preslaba je - rekao je Milanović i dodao:

- Ovo je duboko nemoralno što radimo kao kolektivni Zapad. Njemački tenkovi će još homogenizirati Ruse. I Kinu. Moj je zadatak samo da se maknemo od toga, da ne budemo cirkuske pudlice. Bilo kakvo sudjelovanje u tome je smrtno opasno. Mislite da sam ja ruski čovjek? Jesam ja isporučio Rusima Agrokor?