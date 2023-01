Vučić nakon izjave Milanovića: Volio bih to da čujem u cjelini

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić danas je izjavio da bi volio u cjelini da čuje izjavu predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića u kojoj se govori o tome da je Srbiji oteto Kosovo.

Na zajedničkoj konferenciji sa predsjednikom Češke Milošem Zemanom, na pitanje kako komentariše izjavu Milanovića: „Mi i međunarodna zajednica Srbiji smo oteli Kosovo“, Vučić je rekao da će pažljivo pogledati tu izjavu, piše Nova.rs.

Arogancija ili šutnja

Dodao je da je Zemanu i njegovoj delegaciji pričao i o odnosu prema teritorijalnom integritetu Srbije i da im je između ostalog rekao šta se dešava kada neki ljudi dođu u Srbiju i traže da "poštujemo nešto što bi oni voljeli da poštujemo".

- I kada izvučem Povelju UN i Rezoluciju 12 44 i sve sporazume, Briselski, Vašingtonski .. pitam koji sporazum želite da poštujete – a onda ili dobijete šutnju ili arogantniji odgovor. Vi znate da to nije realnost, a mi smo ti koji kreiramo realnost. Ako želite da gledate u budućnost zaboravite papire i pravni poredak, koga briga za to, morate da se upodobite - rekao je Vučić koji je domaćin Zemanu koji u Beogradu boravi od jučer u zvaničnoj oproštajnoj posjeti na kraju drugog petogodišnjeg manadata.

Održana konferencija

Predsjednik Srbije Zoran Milanović u Petrinji je održao konferenciju za medije gdje se između ostalog dotakao teme rata u Ukrajini, ali i odnosa sa Hrvatske sa Srbijom.

- Dok ne shvatite da Srbija i Rusija nije isto? Da je to nažalost bolna činjenica i opasnost. Anektirali smo Kosovo. Mi i međunarodna zajednica. Uzeto je od Srbije. Ko je to uradio nego mi? Jesmo priznali Kosovo? Nije aneksija, nego otimanje. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego cijelog koncepta - rekao je Milanović.