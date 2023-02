Dačić: Dvije crvene linije, ZSO preduslov svih preduslova

Za nas je velika stvar da i u Vašingtonu i u Briselu, iako znaju naše "crvene linije", naš pristup dijalogu ocjenjuju kao konstruktivan i odgovoran, rekao je u intervjuu za Glas Amerike ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je posljednja dva dana boravio u Vašingtonu, gdje je bio gost na Molitvenom doručku i sastao se sa američkim zvaničnicima u State Departmentu i Kongresu.

Dvije crvene linije

Dačić je u razgovoru za Glas Amerike naglasio dvije crvene linije – pitanje priznavanja Kosova, to jest pitanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama i kako je rekao – "preduslov svih preduslova" da se prvo formira Zajednica opština sa srpskom većinom.

- To je nešto o čemu zaista nema potrebe da ponovo razgovaramo, niti pregovaramo, jer je to nešto što smo valjda dogovorili, kada smo potpisali taj sporazum prije 10 godina - rekao je šef srbijanske diplomatije i prvi potpredsjednik Vlade Srbije.

Kada je riječ o šest uslova za osnivanje ZSO, koje je postavio kosovski premijer Albin Kurti, Dačić kaže da je veoma teško da se raspravlja o tome što predlaže Kurti, kada imate nešto što je potpisano prije 10 godina.

Zaštita državnih interesa

- Međunarodni predstavnici su mi rekli da je on njima rekao da on neće da formira Zajednicu srpskih opština prije nego što se potpiše taj sporazum, a prije potpisivanja sporazuma traži da pet zemalja članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo to urade. Znači da oni priznaju Kosovo, pa da on uđe u implementaciju ovoga sporazuma, i drugo da mu se kaže tačan datum kada će da mu prihvate aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u. U ovom trenutku, sva ta žestina neke kritike i pritisak je usmjerena prije svega ka Prištini - rekao je Dačić i dodao:

- Što se tiče Beograda, mi ćemo voditi politiku koja će se zasnivati na zaštiti nacionalnih i državnih interesa, ali i budućnosti Srbije. Nećemo dozvoliti da se Srbiji uvedu sankcije, ne zato što mislimo da to neko neće, nego zato što mi treba da se izborimo da to toga ne dođe. To znači da treba da budemo fleksibilni, ali isto tako da ne budemo fleksiblni ispod neke crvene linije o kojima smo govorili. Godine prolaze, a teme su ostale iste.