Eskobar: Stvaranje ZSO se ne može zaobići

Gabrijel Eskobar (Gabriel Escobar) posebni izaslanik SAD za zapadni Balkan govorio je za The Pavlovic Today o američkoj strategiji za rješavanje zamrznutog sukoba između Kosova i Srbije i ponovio da je glavni cilj američke politike međusobno priznanje.

Govorio je i o francusko-njemačkom prijedlogu za koji je rekao da je "važan korak za normalizaciju".

Formiranje ZSO

- To je sjajna smjernica, nadamo se da će je obje strane prihvatiti i krenuti u realizaciju. No, u međuvremenu postoje neka pitanja koja su unutar Briselskog sporazuma neispunjena. Jedan od najvažnijih je Zajednica općina sa srpskom većinom - kazao je Eslobar i izrazio odlučnost za stvaranje Zajednice općina sa srpskom većinom (ZSO). Rekao je da nema drugog puta osim te kreacije.

- Prije svega, naša je vizija uvijek bila dosljedna od njihove nezavisnosti da Kosovo bude nezavisna suverena država, multietnička demokratija u okviru sadašnjih granica. To je još uvijek naša vizija. Sada u okviru te konstrukcije već postoji sporazum koji je potpisan u okviru Briselskog sporazuma za ZSO. To je postojeća zakonska obveza. Stoga će ga svaki budući sporazum uključivati, baš kao što ga je uključivao francusko-njemački prijedlog - dodao je Eskobar.

Eskobar je naveo da Evropski sporazum, koji nije službeno javan, ima odredbu koja kaže da se svi postojeći sporazumi moraju provesti. Pojasnio je i kako SAD vide funkcioniranje ZSO na Kosovu.

Patronat dijaloga

- Kako god išli naprijed pod patronatom dijaloga koji omogućuje EU, imat ćete ZSO. Hoće li sadašnja vlada Kosova prihvatiti zakonsku obavezu ili ne nije dogovor između Kurtija i Srbije. To je sporazum između Srbije i Kosova. To će biti temelj sporazuma o normalizaciji. To se ne može zaobići - dodao je Eskobar.

- Naš stav je da to treba biti nešto što ne krši Ustav Kosova, prema zakonima Kosova, što ne stvara probleme za funkcioniranje Kosova. Drugim riječima, ne kao model RS. Ono što čini, po mom mišljenju, jest da pomaže Kosovu da preuzme kontrolu nad uslugama i pitanjima za koje Srbi na sjeveru očekuju da će ih Beograd učiniti, a sve bi to osigurala kosovska vlada. I ako Srbija ima glas u tome, to treba učiniti prema zakonima Kosova - kazao je Eskobar.

Objasnio je i zašto ga je hitno napraviti upravo sada.

- Jedan od razloga za sada je specifičan i hitan: tokom prošle godine vidjeli smo niz eskalirajućih sukoba između Kosova i Srbije, a sve oko tretmana Srba na sjeveru i načina na koji oni komuniciraju s kosovskom vladom. Dakle, pod jedan, moramo prekinuti krug konfrontacija i gotovo nasilnih sukoba - zaključio je Eskobar.