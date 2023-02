Upozorio hrvatski meteorolog: Zvijer s istoka stiže na Balkan

Hrvatsku i Balkan će tokom dana zahvatiti velika promjena vremena koju već nekoliko dana, uz upozorenja i posebna saopćenja, najavljuje njihov Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Danas će prevladavati većinom oblačno, a povremeno s kišom, ponegdje i obilnijom, navode u najnovijoj prognozi objavljenoj jutros. Krajem dana osjetno će pasti temperature zraka, a kiša će najprije u brdovitim predjelima prelaziti u susnježicu i snijeg.

Duvat će umjeren i jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu vrlo jak jugo. Sredinom dana i posljepodne jugozapadni vjetar će skrenuti na sjeveroistočni, a krajem dana na sjevernom Jadranu na jaku buru, prenosi 24sata.hr.

Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 14, a na moru od 13 do 16 stepeni. Uvečer se na kopnu očekuje osjetno zahlađenje.

Bojan Lipovšćak, meteorolog s televizije N1 Zagreb televizije, u svojoj prognozi piše da je brza promjena vremena posljedica prodora hladnog nestabilnog zraka sa sjevera na evropsko kopno koje povlači anticiklon koji se stacionirao nad Velikom Britanijom i polje niskog pritiska ciklona koji se razvija nad Sredozemnim morem.

Sutra ujutru očekuje se temperature do -3 do 0, na Jadranu od 3 do 5 stepeni, a na otocima do osam.

- Pravi ugriz zime, kako bi ga Englezi nazvali Zvijer s istoka - napisao je Lipovšćak u svojoj prognozi i dodao da se zimsko vrijeme nastavlja i početkom sljedeće sedmice kada će također povremeno u unutrašnjosti biti mogući susnježica i snijeg, a na Jadranu kiša.