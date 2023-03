Privukao mnogo pažnje: Ovako sada izgleda most kod Omiša

Radovi na mostu u kanjonu rijeke Cetine kod Omiša se privode kraju.

Ovaj most je posljednjih sedmica privukao mnogo pažnje u javnosti, jer su dvije strane mosta bile na različitim visinama. Iz Hrvatskih cesta su navodili da je to bilo i planirano i da će most biti uredu nakon što se radovi završe.

Sada su obje strane mosta izjednačene i konačno spajanje se očekuje iduće sedmice.

Inače, most povezuje dva tunela - Omiš i Komorjak. Ukupno je dug 217 metara i jedinstven je upravo po tome što su mu i ulaz i izlaz u tunelima. Nalazi se na 70 metara nadmorske visine.