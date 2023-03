Abazović o prijetnjama Đukanoviću i Vuksanović Stanković: Nema razloga za paniku

Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović osudio je prijetnje upućene predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću, njegovoj supruzi Lidiji i kandidatkinji SDP-a za predsjednicu Draginji Vuksanović Stanković.

- Svaku prijetnju treba doživjeti ozbiljno. Uprava policije preduzima svoje aktivnosti. Mislim da nema razloga za neku paniku. Naravno da osuđujem svaku vrstu prijetnje nezavisno o kome se radi. Ali želim da kažem i sljedeće, da sam ja prijavljivao prijetnje, tužilaštvo i policija ne bi imali mogućnost nijedan drugi posao da rade, samo na društvenim mrežama… Neka mene ne uzimaju za primjer, neka svaku prijave, tako i treba. Mislim da ćemo na taj način poslati poruku prema ljudima koji to rade, ali da zaista stvaramo atmosferu koja ne postoji, mislim da nije dobro - kazao je Abazović, odgovarajući na pitanja novinara.

Odgovorna poruka

Poziva policiju i tužilaštvo da svaku prijetnju bilo kojeg karaktera do kraja ispitaju.

- Na taj način ćemo poslati jednu vrlo odgovornu poruku - poručuje Abazović.

Na pitanje da li, s obzirom da mandatar Miodrag Lekić ne može da formira novu vladu, on vodi pregovore kako bi obezbijedio podršku u parlamentu, Abazović ističe da je 40 poslanika spremno da ga podrži kako bi nastavio da upravlja Vladom.

- Zahvalan sam na tome i ponosan. Da li može da se dođe do 41 poslanika ili ne, u ovom trenutku nemam odgovor na to pitanje - rekao je Abazović.

Svaka institucija je autonomna

Na pitanje da li je nepravda to što se, za razliku od bivšeg premijera Zdravka Krivokapića, nije našao na fresci u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, s obzirom da je on potpisao ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Abazović ističe da nema odgovor na to.

- Svaka je institucija autonomna da donosi odluke kako misli da treba i zadnja sam adresa u ovoj državi koja treba da kaže ko treba da se nađe na nekoj fresci - istakao je Abazović.

Kazao je i da će Građanski pokret URA brzo saopštiti kome će dati podršku na predsjedničkim izborima 19. marta.