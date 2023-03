Mandić: Đukanović i ja ćemo biti u drugom krugu izbora

Kandidat DF-a za predsjednika Crne Gore Andrija Mandić poručio je da mu je prioritet pomirenje Crne Gore, kao i borba protiv korupcije, organizovanog kriminala te unapređenje ekonomije.

Također, istakao je da očekuje da će se u drugom krugu izbora naći sa aktuelnim predsjednikom te države Milom Đukanovićem, piše CdM.

On je kazao da pomirenje nema alternativu te da pružaju ruku svima.

Borba protiv korupcije

- Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala je drugi prioritet jer je Crna Gora prepoznata kao zemlja gdje je to postala endemska bolest - tvrdi on.

Mandić je poručio da je važno da Đukanović ne pobijedi i ne bude više predsjednik.

- Očigledno je da ćemo se u drugom krugu naći Milo Đukanović i ja - poručio je.

Riječi je bilo i o mogućem TV duelu između njih dvojice.

- Prirodno da razgovaramo o budućnosti Crne Gore, ali i da se osvrnemo i na prošlost - kazao je.

Ništa od nove Vlade

Na pitanje o formiranju nove Vlade Crne Gore nije bio toliko optimističan.

- Napravili smo velike iskorake. Potpisali dva važna politička sporazuma. Imali smo nedavno sastanak. Izjašnjavali smo se da Abazović bude novi mandatar. DF je podržao to rješenje. Imali smo 40 poslanika okupljenih oko te ideje. Goran Danilović saopćio da to ne podržava. Mislim da nećemo uspjeti da formiramo novu Vladu - poručio je on.

Mandić je također istakao da je njegov cilj članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, a naglasio je i značaj učešća u Otvorenom Balkanu.

Rat u Ukrajini

Vezano za rat u Ukrajini kazao je da želi da što prije prestane.

- Mislim da se vodi bitka za drugačiji oblik organizovanja čovječanstva. To su procesi gdje bi trebalo da mi budemo po strani. Politika velikih je takva – sjest i dogovorit će se. Mi da ostanemo po strani - poručuje on.

Mandić tvrdi, a govoreći o diplomatskoj mreži, da je najvažniji problem oko imenovanja ambasadora predsjednik Crne Gore Đukanović.

Mandić kaže da je jedino prirodno i normalno rješenje vratiti mandat narodu. Popis je kaže, zakonska obaveza.

- Ne treba ga pretvoriti u političku priču - naveo je.

Prva zemlja koju bi posjetio kao predsjednik Crne Gore, Mandić kaže da su to dvije adrese, Brisel i Beograd.