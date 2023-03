Đukanović raspisao prijevremene parlamentarne izbore: Glasanje u junu

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 11. juni ove godine.

On je danas održao konferenciju u vili Gorica.

- Svi su svjesni duboke političke i institucionalne krize, koju je proizvela neodgovorna većina. Istrajno sam se držao Ustava, da ne doprinesem tome. Dvadesetog avgusta vladi je izglasano nepoverenje. Od tada je tekao rok, da se do 19. septembra predloži mandatar. Za to se nisu stekli uslovi. Neki se nisu odazvali na konsultacije, niti dostavili potpise kojima bi podržali kandidata. Ubijeđen sam da je najbolje bilo skraćenje mandata i raspisivanje izbora. Umjesto toga, promjenjiva većina pribjegla je neustavnom djelovanju i donijela izmjene Zakona o predsjedniku. Vratio sam ga na ponovno odlučivanje. Uprkos upozorenjima, kontroverzni zakon je usvojen. Ukazom sam proglasio zakon koji je stupio na snagu i proizvodi pravna djejstva. Poznato je kako je završio pokušaj formiranja Lekićeve vlade. Stoga su se stekli uslovi da u skladu s Ustavom, član 92. stav 3., donesem ukaz o raspuštanju Parlamenta. Primenjujući član 92. stav 5., donio sam odluku o raspisivanju izbora za 11. juni - rekao je crnogorski predsjednik, prenose Vijesti.me.

Na pitanje novinara o obrazloženju jučerašnje odluke o raspuštanju Parlamenta, predsjednik Crne Gore rekao je da se pozvao na Ustav i „vrlo jasnu normu“.

- Da li sam se pozvao na Zakon o predsjedniku, za koji sam kazao da je neustavan i da me ne obavezuje? Taj zakon je dio pravnog sistema, i bit će dok ga Ustavni sud ne isključi, a isključit će ga. Ozbiljan odnos me navodi na ovaj rezon – taj zakon je dio pravnog sistema, šta god ja o njemu mislio. Oni koji su ga kreirali stvorili su neka neustavna rešenja. Na današnji dan taj zakon je važeći. Bez ikakvog poziva na taj zakon, s pozivom na Ustav, predsjednik ima pravo da ukazom raspusti Parlament. To je razumljivo i čisto tumačenje, nakon detaljnog sagledavanja s timom pravnika. U ukazu se zakon ne spominje, pozvao sam se direktno na član 92. Ustava - istakao je.