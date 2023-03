Đukanović nakon glasanja poručio: Svrstavanje u nacionalne torove početkom 90-tih koštalo nas je 150.000 ljudskih života

Predsjednik DPS-a i kandidat za predsjednika Crne Gore Milo Đukanović glasao je u Osnovnoj školi "Savo Pejanović" u Podgorici. Sa Đukanovićem je glasala i njegova porodica.

Nakon što je glasao, Đukanović je dao izjavu za medije.

- U finalu smo izbornog procesa i očekujem da će građani Crne Gore svojim doprinosom i transparentnim i slobodnim izražavanjem volje potvrditi demografsku zrelost crnogorskog društva - kazao je predsjednik DPS i kandidat za predsjednika Crne Gore Milo Đukanović te je nastavio:

Kulturna i demokratska odgovornost

- Tokom prethodnih dvije i po decenije prošli smo kroz mnogo izbornih procesa, uključujući i Referendum i mislim da je bilo primjetno iz jednog u drugi proces da je nivo demokratske kulture i demokratske odgovornosti u Crnoj Gori bio veći. Ovo je prilika da Crna Gora potvrdi svoju sposobnost da živi u uslovima političke i društvene stabilnosti, da nastavi da predano provodi reforme, dostignute standarde i ostvari cilj koji zdušno podržava tri četvrtine crnogorskog društva. To je cilj da budemo dio porodice ujedinjenih evropskih država i naroda i da to dovede do evropskog kvaliteta života građana - kazao je Đukanović.

Očekuje da građani Crne Gore danas odluče pametno, u svoju i u korist svoje države, ali zbog mnogo kandidata očekuje i drugi krug izbora. Ne preferira nikog za suparnika u drugom krugu jer, kako kaže, svi imaju isti naboj - kako poraziti dosadašnjeg predsjednika.

- Ko god bude u drugom krugu siguran sam da ćemo imati korektan duel i siguran sam u svoju superiornost - istakao je Đukanović.

Crnoj Gori potreban oporavak

Crnoj Gori, nakon trenutne krize, treba oporavak i "povratak normalnosti".

- Dobro je da nakon ovih imamo parlamentarne izbore i u jednoj sezoni mogli bi zaokružiti kompletan posao. Mogla bi Crna Gora dobiti jednu kompetentnu, nacionalno odgovornu, reformsku vladu koja bi zajedno sa predsjednikom i parlamentu nastavila da se kreće ka željenom cilju. Druge i drugačije šanse u demokratskom društvu nema - naglasio je.

Građanima je poručio da svojom odlukom definiraju ne samo vlastiti već i put svoje djece.

- Ili ćemo nastaviti da se generacijski saplićemo po balkanskim bespućima ili ćemo, kao što svi želimo, kao što želi svako balkansko društvo, naći svoje prirodno i logično mjesto u porodici evropskih država. Žalosno je da smo toliko decenija izgubili, ali nikad nije kasno. Ako smo sada s obje noge stali na taj put ja sam optimisti. Mislim da možemo postati uzoran evropski region - dodaje Đukanović.

Odnosi sa Srbijom

Na novinarsko pitanje kakve odnose planira graditi sa Srbijom, odgovorio je da želi najbolje moguće odnose sa svima, počevši od Srbije.

- Politički iskustvo me navodi da primijetim određene deformitete u ovom slučaju. Oni ne prijete samo Crnoj Gori već i stabilnosti i odnosima između država regiona. Ovo je vododjelnica na balkanskoj političkoj sceni između politike koja smatra da i na Balkanu može da živi multietnička demokratija I nacionalista koji u to ne vjeruju, koji smatraju kako treba korigovati granice, da se treba udruživati u svoje nacionalne i vjerske svetove. Ja u tu budućnost ne vjerujem. Crna Gora bi zalutala bilo kojim nacionalističkim rukavcem. To bi bio put njenog kraja. Crna Gora mora da opstane kao građanska država i zato se protivim idejama da se svrstavamo u nacionalne torove na Balkanu. To smo probali, to nas je početkom devedesetih kostalo 150.000 ljudskih žrtava i bili bi ne samo neodgovorni nego užasno glupi da poslije 30 godina iskušavamo isti recept - istakao je kandidat za predsjednika Crne Gore Milo Đukanović.