Mandić: Podrška Milatoviću, bez DF-a nema pobjede

Pozivam naše glasače da glasaju za Milatovića, bez obzira hoće li on poštovati našu podršku koja će presudno uticati na njegov rezultat, rekao je lider Demokratskog fronta Andrija Mandić,nakon objavljivanja preliminarnih rezultata za predsjednika Crne Gore.

Istakao je da politika promirenja može da bude na korist svim građanima.

Najavio učešće 11. jun

- Moj narod je pružio ruku svima i kazao da treba svi zajedno da radimo - dodao je lider Fronta.

Najavio je učešće na vanrednim parlamentarnim izborima, zakazanim za 11. jun.

- Završeno je vrijeme brutalne kampanje, izmišljali su laže i u ovoj izbornoj kampanji tvrdili su da smo mi i DPS dvije strane iste medalje. Siguran sam da će građani znati da vrednuju što će DF znati da prelomi ove predsjedničke izbore - rekao je Mandić.

"Iza njega stoji većinska Crna Gora"

Dodao je i da ne misli da je Milatović najbolji kanidat za predsjednika, ali istakao da "zna da iza njega treba da stane većinska Crna Gora".

- To je naša dužnost. Mi 25 godina stojimo naspram Mila Đukanovića, nikada mu se nijesmo pomjerili korak unazad. To što će neko da promijeni vlast me kao čovjeka ni najmanje me ne nervira. On je simbol podjela i svega lošeg. Politike pomirenja i pružene ruke je politika koju smo zastupali od početka, ali to što smo se branili i morali da budemo oštri ne treba niko da nam zamjeri - saopćio je Mandić.

Zaključio je da je sretan da konstatuje da je "njihov glavni cilj da Milo Đukanović bude prošlost Crne Gore".