Milatović: Zbog Đukanovića se iz Rožaja odlazilo, učinit ćemo sve da vratimo ljude

Koristim priliku da svim muslimanima i ovako lično čestitam početak ramazana uvjeren da Rožaje baštini sve istinske vrijednosti koje obogaćuju čovjeka, rekao je predsjednički kandidat Jakov Milatović u Rožajama.

- Ogroman je značaj ovog kraja za cijelu Crnu Goru i zato sam siguran da niko nije otišao iz Rožaja jer ne voli ovaj grad. Niko nije otišao iz Rožaja zbog Jakova Milatovića ili zbog Evrope sad. Drugi su učinili da mnogi odu daleko, a naše je da im omogućimo da se vrate ukoliko to žele i da zadržimo one koji se svih ovih godina bore za bolje Rožaje. Potrebno je stvoriti dobre uslove za život, otvoriti nova radna mjesta i probuditi puni potencijal ovog grada - kazao je Milatović.

Resursi grada

Na konvenciji su govorili i članovi PES, Bešida Tiganj profesorica i magistar fizike, Mehmed Metko Kurpejović pedijatar, Rašid Babić diplomirani ekonomista, Ervin Kalač dipl. građevinski inženjer i Semir Kurtagić kordinator OO PES-a.

U ime Stranke pravde i pomirenja o podršci Milatoviću govorili su predsjednik stranke Seid Hadžić kao i Mehmed Kalač, Redžep Demić, Hazbija Kalač. U ime GP URA obratili su se Eldin Dobardžić prof.ekonomskih nauka i Husein Ljaić predsjednik OO GP URA, a u ime Demokrata govorio je Isat Kalač.

Milatović se posebno osvrnuo na resurse grada na jednoj strani i loše upravljanje na drugoj.

- Ovo je mjesto koje ima šta da ponudi, tu je Hajla, tu je vrelo Ibra, tu su mnoge ljepote dovoljne da zadive mnoge. Ali ljudi su najveći resurs Rožaja pa kada jedan čovjek ode iz ovoga grada i to je previše. Zato ovom kraju i bogatstvu dugujemo stvaranje perspektive i boljih uslova za život, jer to nijesu uradili oni koji su poslednje tri decenije vodili ovu državu. Dok su posebnu pažnju usmjerili na to da sebe obezbijede, narod se snalazio, a dosta njih je otišlo kupujući kartu u jednom smjeru - rekao je Milatović.

Glasovi dijaspore

- Danas našu dijasporu pozivaju da dođu na glasanje. Sad su ih se sjetili, iako sve ove godine dijaspora pomaže Crnu Goru i opštine iz kojih ih je nevolja otjerala. Zato i nije pošteno da ih sada koriste kao oruđe za izborni inženjering - kazao je Milatović.

Uvjeren da su građani prepoznali dobru namjeru i da će 2. aprila napraviti mudra izbor, Milatović je kazao da biraju između onih koji su im najbolje godine života poslali u beznađe i one koji im nude bolju budućnost.

- A ko vam nudi budućnost? Oni koji su to pokazali svojim rezultatima. Više smo uradili za građane Rožaja i cijele Crne Gore za godinu dana nego oni za prethodnih 30 godina. Povećali smo minimalne plate sa 200 na 450 eura, penzije, uveli dječije dodatke, besplatne udžbenike, vratili naknade majkama i danonoćno radili da poboljšamo životni standard svih građana - kazao je Milatović.

- Na drugoj strani imate one kojima je nakit od 20 hiljada eura simbol vladavine Mila Đukanovića i njegovog ličnog uspjeha. Tu su i satovi, off shore računi, kuće, skupi automobili… Dok obilaze sjever tako obezbijeđeni zanemaruju da je svaki četvrti građanim na ivici siromaštva. Dosta je takvih ljudi i njihovog ponašanja i siguran sam da su svi prozreli lošu namjeru i da neče podleći pritiscima i Đukanovićevoj manipulaciji o ugruženosti Crne Gore - zaključio je Milatović.