Đukanović: Danijel Živković dobar izbor, ostajem u DPS-u

Glavni odbor Demokratske partije socijalista na današnjoj sjednici ozvaničio je odluku lidera te partije Mile Đukanovića da se povuče sa mjesta predsjednika stranke.

GO DPS-a je jednoglasno izabrao Danijela Živkovića za vršioca dužnosti predsjednika partije. Nakon sjednice GO Đukanović je saopćio da je osnovna ocjena da nismo zadovoljni rezultatom i da su njihovi planovi bili više postavljeni.

Rezultati izbora

On je naglasio da su rezultati predsjedničkih izbora pokazali da Crna Gora srlja vodama velikosrpskog nacionalizma.

- Željeli smo da ažurnim zakazivanjem sjednice Glavnog odbora što brže definišemo ocjenu našeg učešća na predsjedničkim izborima. Imali smo dugu, detaljnu i plodnu raspravu. Nije mali uspjeh osvojiti oko 155 hiljada glasova u neregularnin uslovima i uplivima faktora. Ali osnovna ocjena je da nismo zadovoljni rezultatom i da su naši planovi bili više postavljeni - naglasio je on.

Državno-politička relevantnost

Prema njegovim riječima, vjeruju da su predvodili Crnu Goru u vremenu kad je osvajala nove dionice na vrednosnoj orijentaciji crnogorskog društva.

- Ponosni smo na to. Vjerujemo da je naš sistem vrijednosti superioran i da crnogorsko društvo ima pravo na sezonsko lutanje, kao što se dešava nakon 30. avgusta 2020. Crna Gora srlja putevima velikosrpskog nacionalizma. Ali, razumijemo da su u životu društva i čovjeka mogući ciklusi, neki bolji, neki lošiji. Moramo biti istrajni u dostizanju državno-političke relevantnosti - kazao je Đukanović.

On smatra da na političkoj sceni nema ozbiljne alternative onome što je pokazao DPS, ali da uvažavaju mišljenje građana.

- Povukli smo novi potez tako što sam ja odlučio da se povučem s dužnosti predsjednika nakon dvadesetpetogodišnjeg upravljanja partijom, na koje sam ponosan. Nije to moja uspješnost, nego uspješnost te politike koju sam personifikovao. Moju odluku da se povučem je prihvatio GO, koji je prihvatio i da se za predsjednika izabere Danijel Živković. DPS je iznjedrio novu generaciju ljudi, koji će biti okosnica neke buduće vlade. Jedan od najmarkantnijih ljudi te generacije je Živković, i ubijeđen sam da smo napravili dobar potez, koji će biti impuls rehabilitaciji povjerenja - zaključio je Đukanović.

Đukanović je odluku o povlačenju saopćio jučer Predsjedništvu partije i ona je očekivana, jer je lider DPS-a to najavio i tokom kampanje za predsjedničke izbore u Crnoj Gori.

Velika odgovornost

Novoizabrani predsjednik DPS-a Danijel Živković naglasio je da njegovo imenovanje na čelu te partije predstavlja veliku odgovornost za njega.

- Prvi sljedeći izazov je da zadržimo visok nivo relevantnosti, vjerujem da ćemo osvojiti najveći broj glasova. Bit ćemo vrlo motivisani jer smo svjesni okolnosti u kojima se oni održavaju, svjesni smo institucionalnog haosa u kome se Crna Gora nalazi - kazao je Živković.

On se zahvalio svim članovima GO DPS-a za podršku koju je dobio.

- Neko sam ko je prošao sve selekcije DPS-a. Vjerujem da je ovo kompleksan politički momenat i vjerujem u snagu tima koji će obezbijediti vraćanje DPS-a na pozicije odgovornosti - kazao je Živković.

Đukanović: Ostajem u DPS-u, gdje bih drugo

Na pitanje da li odlazi iz DPS-a, Đukanović je odgovorio pitanjem “gdje bih drugo bio nego u DPS-u”.

- Liderstvo u partiji je bila posljedica drugih okolnosti. Ostat ću u frontu borbe za vrijednosti koje treba da budu dio baštine savremene Crne Gore. Nema nikakve sumnje čemu pripada budućnost. Ne možemo se pogađati hoće li biti EU ili srpski svijet. Sav svoj autoritet, znanje i iskustvo stavit ću u ostvarivanje naših ciljeva, s bilo koje pozicije - istakao je on.

Đukanović ne misli da je njegovo povlačenje zakašnjelo i naglašava da bi ono uslijedilo ranije da su mislili da treba.

- Ne vidimo u ovome nikakvu tragediju, i trudimo se da se ponašamo kao zrele političke partije. Loš izborni rezultat mene kao kandidata rezultira ovim potezom da bi partija bila oslobođena prigovora da ne respektuje poruke javnosti - istakao je Đukanović.

On navodi da nisu ništa previdjeli u pripremi za izbore, te da je bio kandidat bez loših procjena i iluzija, bez obzira kakav je bio rizik.

- Dok je postojao minimum šansi, bilo je logično da je iskoristimo s najboljim adutom. Dobili smo odgovor, suočit ćemo se s njim, ne mislimo da je tragičan. Sa 41 posto je lakše razmišljati o 51, nego premijer s četiri posto - rekao je Đukanović.

On je jasno rekao da su favoriti za predsjednika partije iz nove generacije, u čemu je i on sam nepokolebljiv.

- Nisam koristio svoju poziciju da predložim nekoga ko je favorit, samo sam se založio da to bude neko iz ove generacije i saglasili smo se da to bude Živković - dodao je on.

Ništa skriveno

Kada je riječ o Dušku Markoviću i njegovoj budućnosti, Đukanović je rekao da tu nema ništa skriveno.

- On je poslanik, aktivan je bio u kampanji. Sva ta šuškanja i sve šaptačke diverzije o tome kako unutra partije samo što nije puklo jeste pusti san naših konkurenata. Ostat ćemo jedinstveni - jasan je Đukanović.