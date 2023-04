Analitičar Bešić: Građani pokazali da žele promjene, Milatoviću historijska uloga

Politički analitičar Miloš Bešić izjavio je da je pobjeda predsjedničkog kandidata Crne Gore Jakova Milatovića s osvojenih 60 posto glasova na jučerašnjim izborima, nastavak procesa koji je počeo 2020. godine, i koji označava smjenu elite i smjenu generacija.

- Nadam se da će nestati sve negativne strane iz vladavine DPS-a, a da će ojačati one koji se tiču ekonomskih tema, Evropske unije i vladavine prava - izjavio je Bešić.

Nova era

Istakao je da ukoliko Milatović odustane od podjela, u Crnoj Gori se može stvoriti jedna novu eru Crne Gore koja bi značila i građenje demokratskog kapaciteta te zemlje.

- Mislim da su građani poslali jasnu poruku da hoće promjene i da sa one strane identifikacije sa bilo kojim novim političkim liferom, nova politička elita vodi računa o njihovim potrebama. Uvjeren sam da će građani u svakoj sličnoj situaciji mnogo lakše promijeniti vlast nego što je to bilo do sad. Građani sljedeći put neće čekati 30 godina za smjenu. Ukoliko ne bude ispunjavao historijsku ulogu, morat će da podnese tu vrstu odgovornosti i u nekom drugom scenariju, ukoliko ne ispuni obećanja i prioritete - kazao je Bešić.

Broj glasova

Podsjećamo, sinoć je iz Centra za monitorning i istraživanje (CeMI) saopćeno da je Jakov Milatović (PES) osvojio 60 posto glasova, dok je za Mila Đukanovića (DPS) glasalo 40 posto građana Crne Gore.

Na jugu Crne Gore Milatovića je podržalo 58 posto glasača, u centralnoj regiji 63,2 posto a na sjeveru 55,8 posto.

Đukanovića je u južnoj regiji podržalo 42 posto građana, centralnoj 36,8 posto, a na sjeveru 44,2 posto.