Andrej Plenković izbjegavao odgovor o mogućoj kandidaturi za šefa NATO-a

Andrej Plenković, premijer Hrvatske danas je održao press konferenciju na kojoj je jedna od tema bila moguća njegova kandidatura za šefa NATO-a. Novinari su zatražili od premijera da iznese svoje mišljenje o pisanju švedskih medija o mogućnosti da Plenković postane novi šef NATO-a.

- Milanović je ekspert za NATO, siguran sam da su se Šveđani zbunili - rekao je Plenković izbjegavajući jasno reći ima li ambicije biti šef NATO-a.

Na poruku novinara da neće biti premijer zauvijek, on je poručio da nije do njega, već do birača.

- Ja imam povjerenje hrvatskih birača, dva puta smo pobijedili na izborima, imam povjerenje stranke, bavim se onim što je moj posao. Nije moj posao da demantiram ono što je neko napisao - rekao je Plenković.

Plenković je pokušavao da izbjegne odgovor na postavljeno pitanje i uporno je ponavljao da su Šveđani sigurno mislili na Milanovića.