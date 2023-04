Da li Srbija pruža vojnu pomoć Ukrajini?

- Ja ne bih potpuno isključio mogućnost da Srbija pruža neku vrstu vojne pomoći Ukrajini, čak i ako vlada u Beogradu i američka ambasada i drugi zvaničnici to poriču - izjavio je za Glas Amerike Luk Kofi (Luke Coffey), stručnjak za nacionalnu sigurnost, odbranu i vanjsku politiku američkog Hudson instituta.

Curenje tajni

Informacije u vezi sa Srbijom našle su se u dokumentima u kojima je sumirana reakcija evropskih vlada na zahtjeve Ukrajine za vojnu obuku, pomoć i oružje, koji su objavljeni na društvenim mrežama prije mjesec dana, što se smatra najvećim curenjem američkih tajni u posljednjih nekoliko godina.

Srbija negirala navode

Srbija je negirala navode britanske agencije Reuters da je pristala da isporuči oružje Ukrajini ili ga je već poslala, a ambasade SAD i Ukrajine u Beogradu saopćile su da nemaju infomracije o tome.

- Niko do sada nije potvrdio autentičnost informacija koje su procurile. Međutim, moguće je da Srbija tajno pruža neku vrstu vojne pomoći Ukrajini. Možda ne direktno njoj, nego preko treće strane. Primjeri za to postoje u brojnim slučajevima širom svijeta. Također, znamo da Srbija ima tendenciju da balansira svoju vanjsku politiku, čak iako to ponekad ne čini javno. Iza kulisa se često dešava to nijansiranje - rekao je Kofi, stručnjak specijalizovan za Evropu, Evroaziju, NATO i transatlantske odnose.