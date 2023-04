Žestoka rasprava u Saboru Hrvatske: Desničari optužili HDZ da pogoduje SDSS-u i da vode ka totalitarizmu

Tokom rasprave u Saboru Hrvatske o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira dio opozicije je upozorio na uvođenje represije na zahtjev koalicijskog partnera SDSS-a, no lider te stranke Milorad Pupovac negirao je da se zakon donosi zbog nedjeljne komemoracije u Jasenovcu.

- Ne mogu se oteti dojmu da se ovaj zakon donosi pod pritiskom koalicijskog partnera SDSS-a, a uoči komemoracije u Jasenovcu u nedjelju - istaknuo je Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti).

Sličnog je stava bio i Zlatko Hasanbegović (Domovinski pokret) ustvrdivši da je Plenkovićeva vlada izašla u susret SDSS-u kako bi se uvele drakonske kazne za pozdrav "Za dom spremni".

Pavliček je rekao da se "uvodi verbalni delikt te se vraćamo u mračno vrijeme Jugoslavije, od kada ovaj zakon i potiče", aludirajući da se mijenja zakon koji je donesen prije 46 godina.

Zakon iz 1977.

Naime, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira donesen je 1977., a mijenjan je, istaknula je opozicija, prije šest mjeseci kada su kazne smanjene. U raspravi je otvoreno i pitanje što se to dogodilo zadnjih mjeseci da se sada kazne drastično povisuju i to u hitnoj proceduri kako bi bile izglasane u petak, pa će za isticanje simbola i pozdrava koji potiču mržnju, kao i za širenje lažnih vijesti, iznositi od 700 do 4.000 eura.

Iz redova opozicije ponovljeni su prigovori zbog prekratkog vremena javne rasprave, bez jasnog obrazloženja predlagatelja o razlozima hitnosti.

Marija Selak Raspudić (Most) pročitala je statističke podatke MUP-a po kojima je u posljednje tri godine u padu broj ključnih prekršaja za koji se značajno podižu kazne, a riječ je o korištenju simbola kojima se potiče mržnja i širenje lažnih vijesti.

- Ovo je jezivo, otvara put totalitarizmu i ograničava slobodu, 40 puta povećamo kazne bez objašnjenja - istaknuo je Nino Raspudić (Most) koji smatra da pozdrav "Za dom spremni" nije meritum donošenja ovih zakonskih izmjena.

44 posto prosječne plaće

Arsen Bauk (SDP) rekao je da je 1977. kazna protiv javnog reda i mira iznosila 44 posto prosječne plaće, a sada će biti četiri prosječne plaće.

- Kažnjavanje postaje višestruko represivnije nego 1977 - istaknuo je. Upozorio je da je javno savjetovanje trajalo sedam umjesto 30 dana, a nakon toga je primijenjena hitna procedura, što je, kaže, dovoljno da zakon padne na Ustavnom sudu.

Anka Mrak Taritaš (Centar i Glas) složila se da je cilj zakonskih izmjena "mir u nedjelju u Jasenovcu, prozvavši vladajuće da se "ne usuđuju unijeti fašistički pozdrav" Za dom spremni u Krivični zakon.

- Pregazili ste proceduru i sadržaj, da biste mogli reći koalicijskom partneru da ste nešto napravili - poručila je HDZ-ovcima Mrak Taritaš.

Vesna Nađ (Socijaldemokrati) i Damir Bajs (Fokus) poručili su da je trebalo donijeti novi zakon jer se poimanje lažnih vijesti i javnog morala promijenilo u 46 godina.

Neće biti na snazi u nedjelju

Stjepan Kovač (HSS-RF) rekao je da zakon neće biti još na snazi u nedjelju, kada se održava komemoracija u Jasenovcu. Poručio je i da njegov klub neće podržati zakon jer osim višestrukih povećanja kazni, u njemu nema ništa novo.

Milorad Pupovac (SDSS) je kazao da zakon nije izraz njegova hira ili volje, kako su govorili pojedini zastupnici.

Rekao je i kako je obraćanje Mire Bulja zastupnicima pozdravom "Za dom" pokazalo opravdan razlog da se ovaj zakon, kako je rekao, bavi pozdravima koji potiču mržnju.

Opozicija je pitala i hoće li premijer Hrvatske platiti kaznu od 4.000 eura zbog širenja lažnih vijesti o rastu plaća ili epidemiolozi zbog lažnih tvrdnji o cijepljenju protiv koronavirusa, no državna sekretarica Irena Petrijevčanin je poručila je da u zakonskom prijedlogu nema riječi o ograničavanju slobode govora, te dodala da su navedeni primjeri predmet Zakona o elektroničkim medijima i nemaju veze s ovim zakonom.

Cilj povisivanja sankcija, rekla je, poslati je poruku društvu da neki prekršaji nisu prihvatljivi.