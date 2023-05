Vučić i Hil otvorili prvi let "Air Serbia" za Čikago

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador SAD u Beogradu, Kristofer Hil (Christopher Hill), svečanim presijecanjem vrpce na aerodromu "Nikola Tesla", rano jutros su zvanično otvorili prvi let nacionalne avio-kompanije "Air Serbia" za Čikago.

- Ovo je važan i veliki dan za nas, ovdje ima mnogo novinara koji nisu ni rođeni kada je prestao da postoji let između Beograda i Čikaga prije 31. godinu. Danas je "Air Serbia" jedina kompanija u regionu kojom možete da letite u dva velika američka grada - Njujork i Čikago. Ne postoji ni bolja kompanija, ni bolji grad za vezu sa SAD. Ako pogledate vrijeme u koje polijeće avion, razumjet ćete da on stiže u Čikago u najbolje vrijeme - rekao je Vučić.

Let Čikago-Beograd popunjen sve do 3. juna

On je zahvalio američkim partnerima što su "Air Serbia" i u Njujorku i u Čikagu omogućili najbolje moguće uslove i što, kako je rekao, "naša kompanija može da zadovolji interes svih ljudi iz regiona, da im obezbijedi sigurnost, udobnost i veoma brz prevoz".

- Od Čikaga do Beograda leti se manje od 10 sati, a od Beograda do Čikaga nešto manje od 11 sati. To je nevjerovatna ušteda u vremenu, kada nema presjedanja, 8.000 kilometara pređete za tako kratko vrijeme - istakao je Vučić, i dodao da je let Čikago-Beograd popunjen sve do 3. juna, a da za let Beograd-Čikago ima još puno mjesta.

- Mi smo prve dvije i po godine gubili novac na liniji Beograd-Njujork, dok je to danas najprofiltabilnija linija. Imali smo dovoljno snage i strpljenja da izdržimo sve i danas je to bukvalno najuspješnija i najprofitabilnija linija. Vjerujemo da će to biti i sa Čikagom i to za još manje vremena. To je velika stvar za nas.

Trgovinska razmjena sa SAD

Vučić je dalje istakao da je Srbija sa SAD prije 10 godine imale trgovinsku razmjenu od 400 miliona, a danas 1,3 milijarde, uprkos velikoj udaljenosti. Konstatovao je da to jesu neki uspjesi, ali da vjeruje da trgovinska razmjena sa SAD može i mora biti mnogo veća.

Naveo je da linija sa Čikagom povezuje Srbe i dijasporu, "naše divne ljude koji žive u središnjem dijelu SAD, ali koji će da imaju dobru konekciju i prema Kanadi, dok ne otvorimo liniju za Kanadu, prema Torontu, ali i prema zapadnom dijelu SAD, Srednjem zapadu, Kaliforniji i svim drugim američkim državama".

- Osim Srba i Srba, ovo će nas povezati sa američkim narodom. Naučit ćemo više o SAD, a vjerujem i oni o nama. Velika stvar za Beograd i Srbiju i ne moramo da idemo na Franfurt, Minhen, Beč, Istanbul, ni u jedan od tih velikih gradova u koje smo uvijek bili zagledani. Možemo da idemo iz Beograda. Ogroman uspjeh za nas i "Air Serbiju" čestitam vam na tome - poručio je predsjednik Srbije i pohvalio način na koji su rekonstruisane aerodromske prostorije i poručio da će, kada se aerodrom završi, nešto u junu, a nešto do kraja godine, to biti ubjedljivo najljepši aerodrom u regionu.

Preko devet miliona eura profita

Naglasio je da je "Air Serbia" u prva četiri mjeseca ove godine ostvarila sve rekorde.

- Preko devet miliona eura profita, a na računu ima 177 miliona eura u ovom trenutku. Mi smo bolji danas nego što je JAT ikada bio u velikoj Jugoslaviji, iako je zemlja više nego tri puta manja. Samo kada se sjetim koliko je bilo sumnje i nevjerice na početku - rekao je Vučić.