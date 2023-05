Vučić u Podgorici: Dolaskom sam želio da iskažem poštovanje prema Crnoj Gori

Predsjednik Srbije Aleksandar u Podgorici je poručio da je dolaskom na inauguraciju predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića želio da iskaže poštovanje prema Crnoj Gori.



Dodirne tačke

- Imamo neke razlike, ali to smije da bude prepreka, u razvoju što je moguće bližih odnosa. Moramo stvari da radimo na racionalnom nivou i da se trudimo da ti odnosi budu što je bolji mogući - istakao je Vučić.

Na pitanje o dodirnim tačkama sa Crnom Gorom kaže da ne zna s kim bi ih imali više ako ne sa Crnom Gorom.

Upitan da li očekuje da će Crna Gora uzvratiti poštovanje, rekao je da ne može da kaže da Crna Gora ne pokazuje poštovanje.

- Da li smo sretni zbog svake njihove odluke - nismo i ne moramo da budemo. Da li su oni sretni zbog svake naše odluke sasvim sigurno da nisu, ali uvijek je bolje da nalazite zajednički imenitelj na osnovu kojeg možete da sarađujete, a ne da sa nepodnošljivom lakoćom tražite tačke razdora i tačke sukoba - poručio je Vučić.

Odgovarajući na pitanje kada će Milatović doći u Beograd, Vučić je rekao da pretpostavlja da će novi predsjednik Crne Gore prvo posjetiti Brisel, "ali je uvijek dobrodošao u Beograd".



Vojna neutralnost

Na pitanje kako je razumio govor Milatovića, istakao je da ga je pažljivo slušao.



- I to što sam razumio sačuvat ću za sebe i politiku Srbije u narednom periodu. Jasno je da Crna Gora ostaje strateški opredjeljena svojoj politici članstva u NATO-u. Mi svoj vojni položaj doživljavamo drugačije i želimo ljubomorno da sačuvamo našu vojnu neutralnost, želimo da sami brinemo o svom nebu i o svojoj zemlji. Također, nešto su nam drugačije nijansirane poruke oko nekih događaja u svijetu, ali to ne mijenja i ne smije da promijeni naš izrazito prijateljski stav prema Crnoj Gori. Mi poštujemo, to je izbor građana Crne Gore - rekao je predsjednik Srbije.