Vučić poručio Nikoli Koji: Miješaš se u i u ono što ti nije posao

Gostujući na Prvoj TV, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o glumcima koji su podržali proteste "Srbija protiv nasilja" te ih ponovo prozvao kazavši da pojma nemaju posebno se osvrnuvši na Nikolu Koju uz pitanje zašto se bavi onim što nije njegov posao.

Glumci u Srbiji našli su se na udaru nakon podržavanja spomenutih protesta koji su se održali u nekoliko navrata, a mnogi od njih najavili su i učešće na onom koji je zakazan za danas.

Mnogi odgovorili

Nakon što su ih političari iz Vučićevog SNS-a prozivali te poručivali da se "sele iz zemlje ako im ne odgovara režim", oglasili su se Svetlana Bojković, Sergej Trifunović, Marko Janketić, a Dragan Bjelogrlić je iz Sarajeva poručio da žuri na let jer "ide srušiti Vučića".

Nikola Kojo bio je jedan od glumaca koji su se pojavili na protestima, a nosio je i znakovitu poruku - ime majora Omera Mehića. Također, komentarisao je i SNS botove, a sve to je uzrokovalo da mu odgovori srbijanski predsjednik.

On je gostujući na Prvoj TV govorio generalno o glumcima koji protestuju kazavši da se miješaju u ono o čemu nemaju pojma.



- Ja nemam ništa protiv, samo kada govorite o tome da se ja miješam u sve, pa ti se miješaš u sve i to u ono što ti nije posao. Kakvu bi pravdu i pravnu državu uveli, pa oni bi protestima da pozivaju tužioca da nešto radi ili ne. Oni čak ne znaju da je tužilaštvo nezavisni organ. Ne miješam se ni u glumu ni u bilo šta drugo. Za šta sam kriv? Zbog klime i ove djece što su stradala? To mora tužilac da goni po službenoj dužnosti - rekao je Vučić.

"Ne znaju ništa o tome"



Poručio je i da "ne znaju ništa o tome" te kad su se upetljali u politiku, dobit če odgovor.

- Pojma nemaš ni o čemu i mislite da imate pravo da zloupotrebljavate svoju popularnost i to što neko pomaže na različite načine da živite bolje nego ikad ranije i da imate pravo da kažete da je Jelena Karleuša podržala Vučića, a nije me uopšte podržala, nego je rekla da nisam kriv za ovakve stvari i to zato što ima ugovor sa Telekomom. Pa vi svi imate ugovor sa Telekomom. Vi imate pravo to da kažete, a kad ona kaže to, onda ona nema pravo, a s istom kompanijom imate ugovor - naveo je u nastavku.



Nakon toga, posebno se dotaknuo Nikole Koje upitavši zašto se bavi onim što mu nije posao te ga je optužio da "dijeli narod". Također, spomenuo je novac koji su glumci zaradili glumeći u Telekomovim serijama kazavši da su to "narodne pare".

- Pošto ih dobija isto od Telekoma, a onda će da nam kažu da su to zaradili i da su to narodne pare. Pa jesu, narodne su pare, a što ih onda nije bilo 2011. ili 2012. godini? Kad su narodne pare što onda dijeliš narod? Što se baviš onim što ti nije posao? I kad tako dijeliš narod, dobiješ više od onih koji te ne podržavaju nego od onih koji te podržavaju - naveo je Vučić.



"Mišljenje o svemu"

Istaknuo je da "niko drugi nema pravo da iznese mišljenje o glumcima", dok oni imaju pravo da iznesu mišljenje o "svemu, svačemu i svakome", kao i da krše zakon i da naređuju tužiocu kako da se ponaša.

Nastavljajući govoriti o Koji kazao je da ponavlja istu priču: "To je isto govorio prije pet godina kada je rekao da će da se seli u Sloveniju, a sad će da nađe neku novu pa će sad da kaže da će u Švicarsku ili Italiju", rekao je.