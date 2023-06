Đukanović: Sada je najvažnije da Crna Gora potvrdi da želi nastaviti evropski put

Bivši crnogorski predsjednik Milo Đukanović danas je izjavio daočekuje da Crna Gora potvrdi opredjeljenje da se razvija kao antifašistička građanska i evropska država i nastavi put kojim je krenula poslije 21.5.2006. godine.

Također, danas je glasao i Đukanović.



- To je put kojim se kretala dinamično i stabilno do unatrag tri godine kada je zastala i pokazala kolebanje. Sve je to prirodno u životu jedne mlade države bez obzira na njeno historijsko trajanje. Tek 17 godina nakon obnovljene nezavisnosti. Vjerujem da su građani imali priliku da odmjere kvalitet političke ponude i da će pametno odlučiti - izjavio je Đukanović.

Uprkos tome što se povukao iz politike, dodao je da ne može biti nezainteresovan za politiku te da je zainteresovan sam da Crna Gora uđe u Evropsku uniju.

- U ovom trenutku je najvažnije da Crna Gora potvrdi da želi nastaviti evropski put - istakao je Đukanović.

Dao je osvrt i na „Aferu Spajić“, kazavši da državni organi trebaju što prije reagovati i utvrditi da li ta afera nosi naziv “Spajić ili neko drugo”.

- Mislim da je to idealan zadatak za nadležnog tužioca koji treba da ustanovi ko zamajava javnost. Mnogo aferaškog, neodgovornog, deiltantskog i avanturističnog naselilo na političkoj sceni i treba se polako čistiti, da se Crna Gora vrati na put države prava – dodao je.