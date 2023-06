Vučić o ponudi Milatovića i Abazovića da Crna Gora posreduje u dijalogu Srbije i Kosova: Manite se domaćinstva

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću i premijeru Dritanu Abazoviću koji su ponudili da Crna Gora posreduje u dijalogu između Srbije i Kosova "da se manu domaćinstva".

Predsjednik Srbije obratio se javnosti i govorio prvenstveno o dešavanjima na sjeveru Kosova.

- Interesantno. Pitate se dokle ide nečija bezobzirnost i bezobrazluk i pitate se ima li to granica. I onda ustanovite da nema granica. Zamislite da Crnoj Gori neko otme dio teritorije, koji god hoćete - Plav, Gusinje, Rožaje, Malesiju, Ulcinj... Šta god hoćete, koji god. A mi onda kažemo: "Molimo vas, mi ćemo da ugostimo, imamo lijepu vilu na Zlatiboru. Sad je obnovljena vila na Fruškoj gori, tamo kako možemo da vam budemo tamo domaćini to je čudo jedno". Manite se domaćinstva, nije nama ni do vašeg mora, ni planina, ni bilo čega. Nama neko to da traži mi bismo rekli bismo da smo uz bratsku Crnu Goru i ne damo na teritorijalni integritet Crne Gore. A to što vi ne poštujete teritorijalni integritet Srbije, bar nemojte time da se hvalite i nemoj još da govorite kako nam tim činite dobre usluge. Hvala vam na svemu, sve najbolje vam želimo i ništa više. Nije nama potrebna stolica, ne moram da sjedim na stolici kad s nekim razgovaram a da ima dobre volje. Mogu i da stojim, samo što nemate s kim da razgovarate - rekao je Vučić.