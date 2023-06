Profesorica svjedočila nizu pokušaja samoubistva učenika

Ispovijest je emitirana u sklopu rasprave o mentalnom zdravlju učenika.

- Ja sam se lično, a i na nivou škole susrela s nekoliko pokušaja samoubistava, da krenemo od najgoreg, do rezanja, većinom djevojčice sebi režu ruke i noge, do toga da imam i psihička oboljenja kod roditelja, pa istovremeno dijete nije zaštićeno, koliko god je centar uključen, to jednostavno nije dovoljna briga, do toga da djeca imaju različite napade panike, anksioznosti... Prošle sedmice smo imali tri djevojčice koje su imale napad panike istovremeno, a mi imamo jednog pedagoga koji to u jednom trenutku ne može riješiti. Djeca su preopterećena, od njih se očekuje previše, rekla je profesorica, čiji identitet nije otkriven.