Vučić: Idem u Brisel, ali neću razgovarati s Kurtijem

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će danas otići u Brisel kako bi razgovarao sa Žozepom Boreljem (Josep Borrell), ali da nema namjeru da razgovara sa Albinom Kurtijem, kosovskim premijerom.

- Razgovor sa njim nema nikakvog smisla, on nama drži pridike o filozofiji, malo o Demaćiju, malo o Marksu i to je sve. Sve ostalo se tiče progona Srba i predavanja o unutrašnjo-političkim stvarima u centralnoj Srbiji. On drži pridike o Enveru Hodži, Ademu Demaćiju, Marksu, o unutrašnjo političkim stvarima u centralnoj Srbiji... Kurti je njegov portparol i njegov najbliži saradnik. Otići ću u Brisel da razgovaram za Boreljom sat, dva 10, sa Kurtijem nemam šta - rekao je Vučić za RTS.

Dozvola prelaska

Kada se radi o tome što je Priština dozvolila prelazak administrativnih prelaza za srpske prIJevoznike sa stranom robom, Vučić kaže da su stvari mnogo ozbiljnije.

- Kažete promijenio je odluku i dozvoljava ulazak robe iz inostranstva. Jer shvatate kakav je to bezobrazluk. To znači Srbi ne mogu da uvezu kisik ili hljeb, vodu, ništa što je proizvedeno u Srbiji, ali vi Srbi ste dobrodošli ako treba da zarađujete pare za naše strane kompanije. Mi smo izvršili pritisak za našu američku i njemačku robu koju Srbi prevoze. I strance nije sramota da se hvale takvom odlukom. Najmanje milion dnevno su gubici - rekao je Vučić.

On je kazao da su počela hapšenja i južno od Ibra, a da je cilj da se protjeraju svi Srbi.

Hapšenje policajaca

Govoreći o hapšenju kosovskih policajaca, Vučić je rekao da sa stopostotnom sigurnošću zna da su oni uhapšeni na teritoriji centralne Srbije, te da ne zna šta se zbivalo na teritoriji Kosova, jer ta teritorija nije u nadležnosti Beograda po Kumanovskom sporazumu.

Oficir za vezu, je podsjetio je, obišao uhapšene Srbe i on će u Brisel odnijeti izvještaj o njihovom zdravstvenom stanju.

Na pitanje gde je kraj hapšenju na Kosovu, kazao je da je to sada teško objasniti.

- Kada vas napadnu u u Šolakovim medijima, nisi uveo Vojsku a da je uvedemo, bilo bi da smo vratili u 90-te - kazao je predsednik.

Rekao je da nema ništa loše da kaže o Boreljiju, ni o Lajčaku.

- Ne razumijem smisao tih razgovora, idem u Brisel, ali ne vidim zašto. Idem da ne bi rekli da nisam otišao u Brisel. A što se tiče Kurtija, nemam namjeru da razgovaram sa njim.

Pod velikim smo pritiscima

Vučić je kazao da su stvari mnogo ozbiljnije i da je zemlja u teškoj situaciji i pod velikim pritiscima.

- Morate da nastavite da razgovarete, idemo u Brisel da razgovaramo sa Boreljom, a samo pogledajte Eskobarove izjave i vidjet ćete u kakvoj je poziciji je Srbija - rekao je predshednik Srbije:

Dodao je da se sada Srbija nalazi u najtežoj situaciji i pod najtežim je pritiscima.

- Neko mora, u ime građana, da obavlja teške poslove u najtežim mogućim uslovima. Zemlja je u teškoj situaciji, i zbog rata u Ukrajini. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji - naveo je Vučić.

Dodao je da mora da se sagleda pozicija Srbije i da se vidi šta može da se uradi.

Kazao je da ne vjeruje da će Zapad kazniti Kurtija, jer uvijek će biti dovoljno malih država kojima će neka velika država da kaže da bude protiv toga.

- To su dječije igre koje više ne mogu da prodaju nikome, jer sve vrijeme traže kako da kazne nas.

Visoki predstavnik EU Žozep Borelj saopćio je da je pozvao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija na sastanak u Brisel na hitan sastanak kako bi se pronašlo rješenje i izlaz iz sadašnje krize.

Borelj je na Twitteru poručio da je svima potrebna hitna deeskalacija, kao i novi izbori na sjeveru.

- Potrebna nam je hitna deeskalacija i novi izbori na sjeveru uz učešće kosovskih Srba. Ovo je najvažnije za region i EU - naveo je Borelj.