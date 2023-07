Hrvati se posvađali zbog ljetovanja u "Maldivima Evrope"

Tekst o "Maldivima Evrope", odnosno, albanskoj obali i mjestima poput Drača, Ksamila i Sarande koja su samo neka od mjesta koja su i ovoga ljeta okupirali brojni turisti iz svih zemalja Evrope, ali i Hrvati, uzrokovao je lavinu komentara u popularnoj Facebook grupi "Apartmani Hrvatska".

Albanija je postala privlačna Hrvatima zbog pristupačnih cijena i prirodnih ljepota, no to očito ne odgovara brojnim korisnicima Facebooka te iznajmljivačima koji su svoje nezadovoljstvo izrazili u komentarima. Jedna od najčešćih zamjerki koje gosti pak imaju su cijene na hrvatskoj obali, odnosno, njihovo povećanje u odnosu na prošlu sezonu te uspoređuju koliko je Albanija jeftinija od Jadrana.

"Da ste pretjerali sa cijenama, jeste"

- Da ste pretjerali sa cijenama, jeste. To i stranci govore, a ne domaći samo. Pizza obična 13 eura, kebab 8 eura, palačinka 4 eura, kugla sladoleda 2 eura i to sve na ulici. Ako je to normalno, onda je**** i more i sve - piše u jednom od komentara.

No nekoliko je komentatora stalo u odbranu Hrvatske i cijena ugostiteljske ponude.

- Ja jedva čekam da vi koji pljujete po Hrvatskoj idete u Albaniju, Tursku, Grčku, da je nama koji je volimo manja gužva. Zapravo, ima i dobra u ovome. Očistit ćemo se od takvih. Hrvatska je EU i ne može niže od onog ko nije u EU - stoji u jednom komentaru.

- Hrvati oduvijek hrle tamo gdje je jeftinije, npr. namirnice u Bosni, Srbiji, Mađarskoj... pa Hrvatska još ni propala, a neće ni sada. Ovi što propagiraju protiv Hrvatske ionako ne dolaze na naš Jadran - objasnila je jedna korisnica Facebooka.

Doduše, ima i onih koji uporedili boravak u Hrvatskoj s nekim drugim zemljama van naše regije.

Albanska obala se razvija iz godine u godinu

- Moja kolegica je dva puta išla na Maldive s mužem i djetetom. Za tamo i nazad avionom i hrana i smještaj svaki put joj je trebalo 50 hiljada kuna - ističe jedna komentatorica pod fotografijama članka Jutarnjeg.

Podsjetimo, tekst o albanskim turističkim destinacijama uspoređivao je cijene albanske i hrvatske turističke ponude i fokusirao se na iskustva turista iz susjednih zemalja, ali i centralne Evrope, koji tvrde da "ih mahom privlače niske cijene u odnosu na regiju".

- U Albaniji možete provesti sedam dana za iznos koji u susjednim zemljama na obali potrošite za tri dana. I to je ono što pravi razliku - dodaju turisti. Napominju da se albanska obala razvija iz godine u godinu te da je orijentirana na turizam i potrebe turista.