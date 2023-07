Jovanović: Podvaliti srpskom društvu tezu da je zbog nekog rijalitija došlo do nasilja je neprihvatljivo

Gosti "Hit Tvita" na Pink TV bili su Željko Mitrović, Čedomir Jovanović i Miloš Laban.

Jovanović je rekao da televizija treba da bude objektivna i dodaje da mu nije bilo teško da kaže da će doći jer smatra da ima priliku da kaže ono što Srbija treba da čuje. Kako kaže, treba da priča o tome ne ko je šta uradio ili rekao, već šta ko nije rekao a trebalo je.

-Ja apsolutno razumijem ljude koji su nezadovoljni nekim televizijskih programima, ali podvaliti srpskom društvu tezu da je zbog nekog rijalitija dolazi do nekog nasilja, to je neprihvatljivo. Ja sam stvoren na ulici, čitav život sam na ulici, ali je uvijek posljednje što mi je bilo kao opcija bio poziv da izađu na ulicu, oni koji su pozvali ljude na ulicu, pozvali su ih na protest koji ne mogu da uporedim ni sa jednim. Ovo je jedini protest na koji ne smiju da izađu oni koji ga organizuju - kazao je on.

Upozorio je društvo da otvore oči i vide stvarnost kako to moraju da vide.

- Danas sam pročitao tekst o američkom teoretičaru o maloljetničkom nasilju, koji kaže da ovo što se desilo u Ribnikaru nikada nije vidio. On je objasnio zbog čega se takvo nešto može desiti. Ko treba da se bori protiv nasilja kada cijeli Pionir vrijeđa Željka Obradovića. A ko treba da se bori protiv nasilja kada čitava Arena vrijeđa suprugu Čovića? Ko treba da se bori protiv nasilja kada zvona crkve Svetog Marka zvone cijeli dan, dok sa stepeništa psuju majku učesnicima Parade ponosa - upitao je Jovanović.