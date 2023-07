Prije godinu dana otvoren je Pelješki most, ispunio je ciljeve i očekivanja

Pelješki most otvoren prije tačno godinu dana ispunio je ciljeve i očekivanja, pokazuju podaci koji kažu da je do 25. jula njime prošlo 2.305.537 vozila, pritisak na granični prijelaz Neum znatno je pao, a Hrvatska je spojena u cjelinu što nema cijene.

Pema podacima Hrvatskih cesta, u špici turističke sezone most u prosjeku dnevno prijeđe 13.880 vozila. U dosadašnjem dijelu godine mostom je prošlo 984.596 vozila. Najviše vozila od puštanja u promet bilo je u subotu 30. srpnja prošle godine, 19.029.

Vikendom najveće prometno opterećenje

- Za usporedbu s rekordnom 2019. godinom prije početka epidemije, na brojilima postavljenima kod graničnog prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, tokom ljetnih mjeseci prosječni dnevni promet bio je 11.046 vozila - kažu iz Hrvatskih cesta.

Dodaju da je najveće prometno opterećenje vikendima. Tako je, primjerice, u subotu 15. jula ove godine mostom prometovalo 15.473 vozila.

Bez ijedne nesreće na mostu

Na samom Pelješkom mostu nije se dogodila ni jedna prometna nesreća, usprkos velikom broju vozila. Nesreće su se nažalost događale na pristupnim cestama, a najteža prošle godine kada je vozač iz Ujedinjenog Kraljevstva prešao u suprotni trak i njime se kretao dok se nije sudario s kamperom. U toj je nesreći bilo četvero ozlijeđenih.

Iako je dio medija tvrdio kako postoji problem s asfaltom na mostu, iz Hrvatskih cesta tvrde da nije bilo oštećenja, ali da je u neposrednoj blizini mosta bilo manjih oštećenja ograde.

Riješen je i početni problem s pješacima i biciklistima koji su se prvih dana nakon puštanja u promet na mostu često fotografirali. To je donekle razumljivo s obzirom na to da most, osim osnovne, prometne funkcije, predstavlja atrakciju koju su mnogi željni posjetiti.

Iz Hrvatskih cesta navode da je nakon prvih dana kada se na mostu događalo zaista svašta, uz pomoć medija i policije jasno dano do znanja da je Pelješki most namijenjen isključivo prometu motornih vozila.

Čest motiv na društvenim mrežama

Vozači se više ne zaustavljaju na mostu, ali nova građevina i dalje je atraktivna. Reakcije turista vrlo su pozitivne, a slike prelaska Pelješkog mosta ostaju čest motiv na društvenim mrežama.

- Oba odmorišta, Komarna i Blaca, vrlo su posjećena te se mnogi zaustavljaju kako bi se fotografirali s mostom u pozadini - kažu iz Hrvatskih cesta.



Podaci Hrvatskih cesta pokazuju da je most znatno smanjio pritisak na granične prijelaze Klek i Zaton Doli, na kojima je promet u odnosu na 2019. godinu pao za oko 70 posto.