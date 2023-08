Nije česta praksa: Srdačno se rukovali Milanović i Plenković

Predsjednik i premijer Hrvatske stigli su na 308. izdanje Sinjske alke. Srdačno su se rukovali, navodi Index.hr.

Plenković je uoči Alke izjavio da je to dio tradicije koja se održala u kontinuitetu. Na pitanje jesu li zatoplili odnosi s Milanovićem, rekao je kako se uvijek kulturno pozdrave na Oluji i na Alci.

- Hoće li on potpisati odluku o VSOA-i? To je na njemu, mi smo usaglasili i ja sam svoj dio papira potpisao, bilo bi dobro da i on jer su ostala četiri radna dana. Vlada i danas radi, održat ćemo telefonsku sjednicu da pomognemo Sloveniji i poslat ćemo jedan helikopter koji će im pomoći u prijevozu stvari i pomoći - kazao je premijer Hrvatske.

Na pitanje o čemu su jučer on i Milanović pričali na Oluji, samo je kroz osmijeh odgovorio: "Honeymoon (medeni mjesec)."

Podsjećamo, Milanović i Plenković su se često prepucavali, a na manifestacijama su nerijetko okretali glavu jedan od drugog, tako da je ovaj potez poprilično iznenađujući.