Kolašinka ogorčena presudom: Osuđena jer se branila od napada

Kolašinka Milica Živković (25) kaže da je Sud za prekršaje proglasio krivom zbog, kako tvrdi, pokušaja da se, u noći između 3. i 4 avgusta, “odbrani od nasrtaja stranog državljanina E. U. (29), na Trgu Vukmana Kruščića”.

Ona je za “Vijesti” ispričala kako je U. E. prišao, hvatajući je rukom za bradu, pokušavajući da je poljubi, a potom hvatajući je i za zadnjicu.

Djevojka ga je, tvrdi, pokušavajući da ga odbije od sebe, više puta udarila.

Sudija za prekršaje Alija Beganović je oboje učesnika tog incidenta proglasio krivim zbog kršenja Zakona o javnom redu.

- Okrivljeni se ponašao naročito bestidno i uvredljivo prema oštećenoj, na način što je, nakon kraće komunikacije, uhvatio rukom u predjelu brade, a nakon što mu je sklonila ruku s brade, uhvatio je za zadnjicu. Okrivljena je fizički napala U. E., na način što mu je zadala više udaraca, zatvorenom i otvorenom šakom, u predjelu glave i tijela - piše u riješenju Suda.

Zbog kršenja Zakona o javnom redu U. E. je kažnjen novčanom kaznom od 300 eura, ali, kako piše u rješenju, s obzirom da je bio u pritvoru duže od osam, a kraće od 20 sati, kazna mu je umanjena za 25 eura.

Susret na ulici

Živkovićevoj je izrečena opomena, ali ima obavezu i da plati 82 eura za troškove prekršajnog postupa, od čega se 52,50 eura odnosi na angažovanje tumača za maternji jezik U. E.

Incident je počeo, kako kaže sagovornica “Vijesti”, oko 1.30 sati, kada je s drugaricom iz jednog kolašinskog kafića krenula kući.

Na Trgu im se, kako je ispričala, obratio strani državljanin, pominjući naziv jednog privatatnog smještaja.

Prethodno, kako tvrdi Živković, taj muškarac je u dva kafića bio za stolovima tik do onih za kojim su bile drugarica i ona.

- U kafićima nas je uporno gledao i gestikulirao. Ranije je bio u društvu, a nakon toga, u drugom objektu, sam. Išao je za nama kad smo krenule kući, a na Trgu Vukmana Kruščića nam se i obratio. Pominjao je ime jednog od privatnih smještaja. Ne shvatajući tada da on stanuje u tim apartmanima, pokazala sam rukom gdje su. Međutim, on je prišao i uhvatio me rukom za bradu, pa potom za zadnjicu. Tada sam počela da se branim u nastojanju da ga odbijem od sebe i udarala. Međutim, on je nastavio da nasrće, a ja da se branim - kaže Kolašinka.

Živković tvrdi da je više od pola sata trajao pokušaj U. E. da joj se približi, hvatajući je za različite djelove tijela, a kao posljedicu toga još ima “hematom veličine dlana na podlaktici”.

Incident je prekinut, nakon što je naišao jedan muškarac, pa je, kaže sagovornica “Vijesti”, U. E. pobjegao.

- Za vrijeme trajanja incidenta vukao me je od Trga prema ulici u kojoj su apartmani. Nisam znala šta me snašlo, samo znam da sam se branila koliko sam mogla. Slobodno mogu reći da me spasio mladić koji je naišao. Drugarica je bila paralisana od šoka, nikog nije bilo oko nas. Od nasrtaja U. E. nisam uspjela ni da pozovem nekog telefonom. Kad je konačno pobjegao, samo sam gledala da što prije odem kući, koja je u neposrednoj blizini mjesta gdje se incident završio - kaže Kolašinka.

Objašnjava da su, tokom incidenta, iz džepa U. E. ispale lična karta i bankovne kartice, koje su ona i drugarica uzele sa sobom i narednog dana odnijele u policiju.

O povredama koje je zadobila, kaže da ima izvještaj ljekara kolašinske Hitne pomoći.

- Zaista sam zaprepaštena načinom na koji je Sud za prekršaje vidio ovaj slučaj, to jest, kako je kvalifikovao moju samoodbranu. Pitala sam i sudiju, pitam i javnost: Kad je to, prema zakonu i da ne bih bila okrivljena, trebalo da prestanem da se branim i dozvolim da me nepoznata muška osoba, na pustoj ulici, nepristojno dodiruje, čerupa, pa možda i siluje ili teže povrijedi? Jako sam razočarana i dodatno povrijeđena i istraumirana nerazumijevanjem institucija, načinom na koji sam ispitivana u policiji, kao i načinom na koji je sudija odlučio. Ne mogu da zamislim kako bi u ovom incidentu prošla neka druga ženska osoba, koja ne bi bila u stanju da se brani - kaže Živković.

Identičan iskaz kao Živković dala je i njena drugarica. Sud je ono što je svjedokinja kazala, kako piše u rješenju, “u potpunosti prihvatio”.

Sudija za prekršaje u obrazloženju rješenja konstatuje kako to što je Živković udarala U. E. ne može okarakterisati “kao nužnu odbranu ili krajnju nuždu”.

Razlog za to je, kako je obrazloženo, “činjenica da se radnja dešavala na Trgu i da okrivljena nije odmah pozvala policiju u tom trenutku, već je samoinicijativno upotrijebila fizičku silu, prema U. E.”.

- U toku postupka je utvrđeno da je od strane U. E. upotrijebljena fizička sila prema oštećenoj što je jasno potvrđeno medicinskom dokumentacijom. Međutim, Sud okrivljenog nije mogao oglasiti krivim za taj prekršaj jer mu se zahtjevom to ne stavlja na teret - objašnjava sudija.

Druga verzija

U. E., koji je u Kolašinu radno angažovan, pred sudijom Beganovićem ispričao je posve različitu verziju događaja, u odnosu na tvrdnje Živković i njene drugarice.

On tvrdi da su mu dvije djevojke na Trgu uputile nerazumljive riječi, a potom jedna od njih prišla i pljunula ga u lice i ošamarila.

Kazao je i da je bezuspješno pokušavao “da je makne od sebe”.

U tim pokušajima, prema njegovim riječima, nanio je povrede jednoj od djevojaka.

Okrivljeni je rekao i da se na kratko sakrio u jedno od vozila iz voznog parka firme u kojoj je angažovan, a da je Kolašinka za to vrijeme udarala o vrata automobila.

Rekao je i da je “iz vozila izašao, opet pokušavajući da izbjegne sukob, ali da je u tom trenutku naišao jedan momak, uhvatio ga za jaknu i pokušao da ga udari”.

U. E. tvrdi da je uspio da pobjegne s mjesta incidenta, tako što se prolazniku istrgao iz ruku.

Sagovornica “Vijesti”, koja je insistirala da se objavi njeno puno ime i prezime, kaže da namjerava da pred sudovima brani “svoje pravo da zaštiti sebe od nasilnika”.

Objašnjava da je tek nakon prekršajnog postupka angažovala advokata, te, kako tvrdi, kaje se što se nije najbolje snašla, pa to učinila prije odlaska u policiju.

Prijava protiv državljanina Turske, ali i protiv Živković

Kolašinska policija je protiv državljanina Republike Turske E. U. (28) podnijela prekršajnu prijavu zbog počinjenih prekršaja iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru, a na štetu M. Ž.

Policija je, navodi se u odgovoru “Vijestima”, postupila po prijavi Živković, u odnosu na događaj od 4. avgusta, koji se desio oko 1.30 sati, kojom prilikom se E. U. prema oštećenoj ponašao uvredljivo.

Protiv nje je, međutim, podnijeta prekršajna prijava iz člana 10 Zakona o javnom redu i miru. Ona je zadala više udaraca licu E. U. u predjelu glave i tijela.

Kako su naveli, o događaju je obaviješten državni tužilac koji se izjasnio da se u radnjama tog lica ne stiču elementi krivičnog djela, nakon čega je policija podnijela prekršajnu prijavu protiv E. U.

- Osim toga, E. U. je sankcionisan shodno Zakonu o strancima, novčanom kaznom u iznosu od 200 eura, a pravno i odgovorno lice upravnom licu (gdje je zaposlen) 500 eura i 150 eura - piše u odgovorima Uprave policije.