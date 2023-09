Plenković o presudi u Strazburu po apelaciji "Kovačević": Ponavljam da ćemo se zauzimati za legitimno predstavljanje

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održana je jučer u Zagrebu, a nakon sjednice, medijima se obratio predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Tim povodom on je komentarisao i presudu Evropskog suda za ljudska prava po apelaciji Slavena Kovačevića.

Plenković je podsjetio da se ranije sastao sa generalnom sekretarkom Vijeća Evrope Marijom Pejčinović Burić te da su primili na znanje odluku Evropskog suda za ljudska prava.

- Primili smo na znanje ovu presudu, ali ponavljamo da ćemo se zauzimati za legitimno predstavljanje i jednakopravnost konstitutivnih naroda i svih drugih koji žive u BiH. Protiv smo politike i prakse nametanja drugih predstavnika hrvatskom narodu u najviša tijela. To se opetovano ponavlja sa izborom članova Predsjedništva i to već četiri puta u zadnji 16 godina. Smatramo da je to jako loše i ne stvara povoljno ozračje i povjerenje među narodima u BiH - kazao je Plenković o presudi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Kovačević.