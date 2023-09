Fajon: Zalažemo se u EU za otvaranje pristupnih pregovora s BiH do kraja ove godine

Ministrica vanjskih poslova Slovenija Tanja Fajon istakla je da su ove godine razgovori na Bledskom strateškom forumu (BSF) evidentno nadmašili regionalnu pažnju i dostigli globalni doseg, ali da je budućnost Zapadnog Balkana unutar Evropske unije ostala u fokusu.



Ona je ovo izjavila podsjećajući da je Slovenija prošle sedmice bila domaćin Bledskog strateškog foruma (BSF), konferencije koja je poznata po tradicionalnim razgovorima o Zapadnom Balkanu.

- Glasno je odjeknula ideja koju je iznio predsjednik Evropskog vijeća Šarl Mišel (Charles Michel), da bi EU i Zapadni Balkan trebali biti spremni za proširenje do 2030. godine. Takozvano "bledsko obećanje" nikoga nije ostavilo ravnodušnim ali je kod svih ostavilo upitnik da li do tog datuma obje strane mogu biti spremne za proširenje. Moj odgovor na sva ova pitanja je jasan: prilika je tu i trebamo je iskoristiti punom brzinom. Trebamo raditi na pronalaženju dovoljno političke volje na Zapadnom Balkanu za reforme i političke volje EU za proširenje. Trebamo se fokusirati na krajnje odredište, ali ne smijemo zapostaviti ni putovanje - istakla je Fajon.

Geopolitička slika

Kada se radi o Evropskoj uniji, proširenje EU je, navodi, nedvosmisleno ponovo na dnevnom redu.

- Geopolitička slika jasno pokazuje da ne postoji alternativa proširenju EU. Rat u Ukrajini povećao je apetite za proširenjem i potvrdio ideju da je proširenje strateška nužnost EU. Jednostavno rečeno - sad ili nikad. Ovo naravno ne znači da će kriteriji za proširenje EU biti odbačeni i da bi Zapadni Balkan mogao ući u Uniju bez ispunjavanja istih. Ovo znači da će se regiji posvetiti više političke pažnje i da će se od zemalja Zapadnog Balkana tražiti ekspeditivnost. Za EU to znači obavezu da reformiše svoj proces donošenja odluka i da se pripremi, u institucionalnom i finansijskom smislu - kaže Fajon.

Nije lak zadatak

EU sa više od 30 država članica za stolom jednostavno, navodi, ne može biti učinkovita koliko bi trebala biti.

- Ovakva reforma neće biti lak zadatak ali je neophodna. I to je od strateške važnosti za EU, na istom nivou važnosti kao i proširenje. Skeptici će tvrditi da se čini da su ovi zadaci vrlo teški za riješiti do 2030. Međutim, realno gledište je da neće biti bolje ponude na stolu za zemlje Zapadnog Balkana i bolje prilike za Uniju da se poboljša i prilagodi novim globalnim realnostima. Na Bledu sam otkrila formulu za buduću EU 2030., na engleskom jeziku nazvanu "3E by 3E", koja obuhvata ove ciljeve. EU 2030. bi trebala biti više angažovana (engaged) u svijetu, proširena (enlarged) Zapadnim Balkanom i našim istočnim partnerima, te bi trebala razviti (evolved) proces donošenja odluka koji bi bio efikasniji. EU bi ovim procesima trebala pristupiti sa žarom (eagerness), ekspeditivnošću (expedience) i na temelju iskustva (experience). Vjerujem da se nema šta mnogo dodati - istakla je Fajon.

Godine koje dolaze, navodi, neće biti samo percepcija i obmana. To će biti godine napornog rada s obje strane, Zapadnog Balkana i EU, kako bi se obje strane pripremile za proširenje EU do 2030.

- Ova teška vremena zahtijevaće hrabre lidere na obje strane. Lidere koji će gledati u budućnost. Lidere koji će biti spremni da proširenje stave na vrh svoje agende i koji će donijeti odluke koje će omogućiti da se proširenje dogodi. Zbog toga će evropski izbori biti važna prekretnica za cilj 2030. Bez obzira na izbore, Zapadni Balkan uvijek može računati na Sloveniju. I dalje ćemo biti čvrsti zagovornici procesa proširenja EU punom brzinom. Prijatelj regije u dobru i zlu. Na primjer, Slovenija se u EU već zalaže za otvaranje pristupnih pregovora s BiH do kraja ove godine. Vrijeme će pokazati da li je predsjednik Michel na Bledu održao istorijski govor. Nadam se da će se "bledsko obećanje" ostvariti i zbog našeg čarobnog Bleda. Mjesto na kojem se prekrasni alpski pejzaž susreće sa kristalno čistom jezerskom vodom je najbolje mjesto na kojem se čuda događaju - istakla je Fajon.