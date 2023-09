Mještani tvrde: Migranti se iz Hrvatske vrate goli, bosi i pretučeni

Jesu li česte pucnjave uz granicu s BIH i drže li krijumčarske bande situaciju pod svojom kontrolom? Tvrdnje koje je prošle sedmice iznijela hrvatska policija ekipa RTL-a otišla je provjeriti s bosanske strane granice.

Migranti su ondje prepušteni sami sebi ili na milost i nemilost krijumčarima.

- Život na granici je opasan i tvrd. Obišli smo mjesto prošlosedmične navodne pucnjave vozeći se makadamom prema rijeci Korani, odnosno granici BiH i Hrvatske, izvještava reporter RTL-a, te nastavlja:

Tvrde da su ribari

- Na odmaralištu smo nabasali na grupu mladića koji kažu da su ribari, no sa samo jednim štapom, a njih su bila četvorica. A i odjeća nije bila prikladna na lov štuka i pastrva, kako su nam rekli. Govor tijela i odbijanje snimanja bude sumnju - koga smo sreli - slučajne prolaznike ili krijumčare ljudima? Nemoguće je znati pa smo za svaki slučaj otišli dalje.

Obišli smo bosansku stranu granice, najbliže je mjesto Koranski lug gdje se prošle srijede, kako je saopćila Policijska uprava Karlovačka, dogodila pucnjava. Za koju do danas nije tačno utvrđeno ko je pucao, migranti, krijumčari ili neko treći, niti je li pucano prema hrvatskoj policiji, ali se pucnjava dogodila s BiH strane granice, a iz karlovačke policije su rekli i da ovo nije prvi put da s bosanske strane granice odjekuju pucnji. To nam potvrđuju i ljudi koji uz granicu žive. Ismet Sadiković iz mjesta Šturlić pokazuje nam kuću u kojoj su migranti redovno gosti: "Navečer ih bude i po 70. Policija dolazi, ali oni je uoče i maknu se."

O napadima

Čuo je i za pucnjavu kojom se bavila hrvatska strana.

- To je 100 posto uvjerljivo da oni napadaju i to rade. Migranti, sto posto - govori on.

Na pitanje zašto to rade kaže: "Pa zato što su odmetnuti, oni su po grupama, jedni od drugih otimaju pare i slično."

Ismet Sadiković prepričava kako u kuću uđe i 70 migranata. Uvjeren je da se migranti međusobno napadaju, kaže da napadaju čak i mještane. Ejup Trećić ne misli tako: "Ne napadaju nikoga. Ne uzimaju. On dođe do mene, pokazuje, traži ako je gladan. Ako je žena u kući, kažem joj da da nešto".

Sami migranti govore kako ih udara hrvatska policija i da su im razbili telefone. Mještani pograničnog područja ističu da se znaju vratiti i goli i bosi i pretučeni.

Video pogledajte ovdje.