Svečlja: Sve činjenice govore da Radoičić nije djelovao sam

Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželal Svečlja (Xhelal Svecla) kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) da će nadležni organi, preko međunarodnih partnera, tražiti izručenje iz Srbije na Kosovo "svih onih koji su učestvovali u planiranju i realizaciji akcija terorista" u Banjskoj.

Naoružane grupe u ovom selu u sjevernom dijelu Kosova su 24. septembra napale kosovske policijske snage, ubivši narednika Afrima Bunjakua.

Pet dana nakon napada odgovornost za organizaciju napada preuzeo je Milan Radoičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu.

Svečlja iznosi da Radoičić nije djelovao sam kako je rekao, već uz podršku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

On kaže da su dosadašnje istrage pokazale da je u napadu na Banjsku učestvovalo “više od 80 terorista”.

Svečlja takođe govori o sumnji na umiješanost Rusije, kao i o bezbjednosnim rizicima koji i dalje prijete Kosovu.

RSE: Gospodine ministre, Milan Radoičić je danas (29. septembra) priznao da je organizovao napad na Banjsku. Kako komentarišete ovaj njegov postupak i da li mislite da je sam delovao u pripremanju napada, kako je rekao?

Svečlja: To apsolutno nije tačno. Milan Radoičić je priznao činjenicu, jer je dokazano njegovo učešće u ovom terorističkom napadu. Ali sve činjenice govore da Milan Radoičić nije djelovao na svoju ruku, nije radio sam. Njega kontinuirano podržava Aleksandar Vučić, Vlada Srbije i svi instrumenti koje ta država ima.

Dobro znamo da je bio izuzetno blizak Aleksandru Vučiću, koji je bio ministar propagande u vrijeme Miloševićeve vlade. Iako je predsjednik Srbije, on je i dalje ministar propagande.

Njihova namjera je da minimiziraju pritisak na Srbiju, želeći da lociraju krivca. Krivac je poznat, on je Aleksandar Vučić i njegove ekstremističke ideje u odnosu na cijeli region, ne samo na Kosovo.

Količina i vrste oružja koje je zaplijenjeno 24. septembra u Banjskoj nemoguće je da prikupi pojedinac, čak i ako je izuzetno moćan, kao što je Milan Radoičić. Tu je vojno naoružanje, ima oružja proizvodnje 2021., 2022. – što pokazuje da to nisu ostaci rata 1998/99, pa ni ranije na Balkanu, već je to oružje koje je stiglo direktno iz srpskih magacina. Od armije. To smo dokazali predstavljanjem dokumenata koje smo zaplijenili, gdje se vrši prijem-primopredaja ovog naoružanja.

Takođe, to nije izolovan slučaj, jer smo slično oružje, sličnih proizvodnih serija, ranije pronašli u Zvečanu, 23. juna, zatim ponovo 7. avgusta i 5. septembra – bilo u Zvečanu ili u Sjevernoj Mitrovici. Znači, to je bio dobro organizovan, detaljan plan, koji je propao zahvaljujući odlučnosti, spremnosti na žrtvu i profesionalizmu kosovske policije. Ali plan je bio mnogo veći. Vučić je umiješan. Uključena je i Vlada Srbije. Očigledno je i sama Rusija umiješana u ovaj scenario.

RSE: Šta će biti naredni koraci Kosova nakon Radoičićeve izjave?

Svečlja: Nastavićemo da detaljno istražujemo napad, da identifikujemo sve teroriste koji su učestvovali u njemu, da istražimo cijelu hijerarhiju dvije organizacije koje smo već proglasili terorističkim – Sjeverna brigada i Civilna zaštita – ali i da dokumentujemo direktne veze sa Vladom Srbije.

Istovremeno, tražit ćemo od Srbije – svakako preko naših partnera – da svi ranjenici koji su uspjeli da pobjegnu sa Kosova, kao i oni koji su pobjegli nepovrijeđeni, budu predati kosovskoj pravdi, s obzirom da samo na taj način, realno, možemo dovesti do normalizacije situacije na Kosovu.

Također, tražit ćemo da se jednom zauvijek obustave svi upadi ili agresije na Srbiju, uključujući i povlačenje vojske iz blizine naše granice.

Mislimo da postoje rizici. Mi smo na oprezu. Spremamo se da se suočimo i uspješno odgovorimo na svaki izazov, s obzirom da već imamo izuzetno loša iskustva, bilo sa Srbijom, bilo sa njenim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

RSE: Da li ćete tražiti izručenje Radoičića i uključivanje međunarodne zajednice u ovo pitanje, s obzirom da Kosovo i Srbija nemaju sporazum o ekstradiciji?

Svečlja: Da, definitivno. Radoičića i ne samo njega, svih onih koji su učestvovali u planiranju i realizaciji ove terorističke akcije.

RSE: Na osnovu informacija koje možete da podijelite sa nama – koliko ljudi je obuhvaćeno istragama koje vodite?

Svečlja: U početku se mislilo da ima negdje između 30 i 40 terorista. Sada možemo reći da je broj veći, što dokazuje još veći uspeh kosovske policije.

Kosovska policija je bila malobrojnija i sa slabijim naoružanjem od ove terorističke grupe, ali je nakon gubitka života narednika Afrima Bunjakua, nakon završetka ove zasjede, uspjela da vodi borbu tokom cijelog dana uspješno – za šta primamo čestitke od svih naših saveznika – i porazimo ovu terorističku grupu. Ali broj je ogroman. Sada možemo reći da je preko 80.

RSE: Da li ste poslije napada u Banjskoj imali bilo kakav kontakt sa srpskom policijom ili Informaciono-bezbjednosnom agencijom?

Svečlja: Ne, nismo imali nikakav kontakt. Mislimo da su direktno uključeni. Jedan od ubijenih je bivši telohranitelj Aleksandra Vulina, koji je na čelu Obavještajne agencije u Srbiji, koji se, istovremeno, nalazi na crnoj listi SAD i Velike Britanije. Znači, nalazimo se u paradoksalnoj situaciji, kada zapravo imate posla sa ličnostima koje nisu samo kriminalci, već su i sankcionisane od strane demokratskog svijeta.

RSE: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će istražiti ubistvo kosovskog policajca Afrima Bunjakua. Koji je vaš komentar?

Svečlja: Kako će istražiti ubistvo kada je objavio trodnevnu žalost zbog smrti terorista tokom njihovog napada na suverenu državu? Znači, ova teroristička grupa je ubila dežurnog policajca, iz zasjede. Nije Afrim Bunjaku… on nije bio dio bitke, on je poginuo u zasjedi, u prvom trenutku kada je stigla naša policijska patrola da istraži barikadu koju su ovi teroristi postavili… a on je politički štiteći ove, proglasio je dan žalosti.

To nije hapšenje terorista, koji su se vratili u Srbiju. Zato ne vjerujem u ciničan nastup predsjednika Srbije kada kaže da će istražiti pogibiju policajca. On pokušava da ublaži ovaj pritisak koji može ili treba da mu dođe iz demokratskog svijeta., kazao je Svečlja.