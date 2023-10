Milatović: Vladu treba da biramo sami, pa makar bila i najgora

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je da nije normalno da bilo ko izvan Crne Gore priča o Vladi i miješa se u njeno formiranje.

-Je li vam normalno da bilo ko izvan Crne Gore priča o Vladi, zamislite da Crna Gora daje savjete našim ambasadorima u npr. Rimu da priča o Vladama tih zemalja. Crna Gora je demokratska zemlja, Vladu biraju građani i ja kao predsjednik branim taj stav i apsolutno branim pravo svakog građanina CG da se crnogorska Vlada bira u CG kakva god ona bila, pa i najgora moguća, a svi bi htjeli da bude najbolja moguća - rekao je Milatović.

Upitan o sastanku sa Milojkom Spajićem, i pregovorima o Vladi, rekao je da je on svoju odgovornost završio za 10 dana.

- Odgovornost je na onima koji formiraju Vlade. Ako bi pratili moje rokove mi bi trebalo da imamo vladu mi je nemamo i moj apel svim akterima je da se uozbilje i da Crna Gora dobije vladu. Mislim da postoji najveći broj načina na koji se može sastaviti Vlada i nadam se da će se vec jednom predložiti i u Skupštini izglasati. Ako se to ne desi, ja cu raspisati izbore - kazao je Milatović.

Vlada mora biti evropska

Rekao je da su njegovi stavovi jasni.

- Vlada mora da bude evropska. Šta to znači? To znači - Vlada koje će biti orjentisana na implementaciju stvari koje sam predočio. Da bi dobili tu vladu svima je jasno da ta vlada bi trebala da ima snažniju podrsku u parlamentu. Ja pričam jednostavne stvari bez politicke konotacije. Matematički precizno, da bi odblokirali stvari u pravosuđu pootrebana je snažnija podrška u parlamentu, zato mislim da je veća vlada dobar doprinos političkoj stabilnosti. Smatram da je dobro da uključuje i partije manje brojnih nagrada...ja o Vladi od početka sa velikim pravom pričam principijelno, sve što sam do sada uradio kad je potreba da se formira Vlada, uradio sam najbolje moguće - istakao je Milatović.

Ključ kod mandatara

Ponovio je da je ključ za formiranje Vlade kod mandatara.

- Nemojte da svoje nesnalažanje prebacujete na predsjednika države. Neki politički akteri su prepoznati kao oni koji često prebacuju loptu na neke druge, ja kao predsjednik sam iskreno nastupao prema građanima i prema bilo kim. Moji statovi su jasni isti su ovdje i pred građanima bilo gdje i na svakom sastanku koje imam sa partnerima. Iste stvari svima pričam i nemam šta da skrivam - kazao je on.

Na pitanje misli li da Spajić treba da vrati mandat, rekao je da je Spajić uradio puno dobroga za Crnu Goru.

- On trenutno po svim standardima ima pravo da bude mandatar, ali to pitanje koje ste postavili je pitanje za njega u kontekstu naših ustavnih određenja - istakao je Milatović.

Rekao je da on trenutno ima paletu načina na koji može da napravi Vladu, a što je nemamo, pitanje je za Spajića.

- Ja bih volio da on napravi Vladu koja će pomoći platformi koju sam iznio - naveo je Milatović.

Milatović je, upitan koliko smo daleko od procesa EU, rekao da je zemlja davno počela proces, ali da je izgubila određene šanse za brže pristupanje EU.

- Mislim da je puno suštinskih promjena urađeno nakon 2020. pogotovo onih koji se tiču životnog standarda i približili se standardu koji postoji u EU. Dosta smo uradili u reformi pravosuđa. Mnogi oni koji su trebali da se bore protiv organizovanog kriminala su navodno bili upravo koji su bili dio organizovanog kriminala i korupcije. Mi treba da napravimo zajednički korak koji ide u pravcu ove platforme. Ako bi se do kraja godine implementirale stavke iz platforme, mi bismo u petogodišnjem periodu, mogli postati punopravna članica EU - rekao je on.

Kazao je da je optimista da se može postići koncenzus za izbor pozicija u pravosuđu, za koje je potrebna dvotrećinska većina.

Milatović je upitan, da li su mu donošenje platforme sugerisali partneri iz SAD, te da li je promijenio stav oko ulaska DF u Vladu, rekao je da Crna Gora nema vremena za čekanje.

- Mislim da ste i vi i građani stekli dojam da sam čovjek koji odluke donosi suvereno u konsultaciji sa savjetnicima ali mislim da je vrijeme da se okupimo oko evropske agende - rekao je on.