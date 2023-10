Pobjednik hrvatskog Supertalenta je teški razbojnik, a policija ga povezala s još osam krivičnih djela!

Petar Bruno Basić (31), posrnuli fitness trener i nekadašnji pobjednik "Supertalenta", već mjesec dana nalazi se iza rešetaka remetinečkog zatvora zbog serije razbojništava u zlatarnice koje je odradio s francuskom kapicom na glavi, a zagrebački kriminalisti uspjeli su ga povezati s još osam krivičnih djela. Policijski dosje podebljali su mu s osam razbojništava od kojih je jedno ostalo na pokušaju.

Otuđivao novac

- Daljnjim kriminalističkim istraživanjem policijski službenici potvrdili su svoju sumnju kako je sumnjičeni 31-godišnjak od 20. januara do 14. aprila 2023. godine, najčešće u noćnim satima na području Zagreba te jednom u Zaprešiću, nad zaposlenicima činio razbojništva kako bi se domogao novca. Sumnja se da je u pet navrata došao do restorana brze hrane, od toga jednom u Riječkoj ulici, na Ljubljanskoj aveniji, Rudeškoj cesti te dva puta u Ulici 1. pile, gdje je maskiran potkapom došao do prozora te uz prijetnju pištoljem zaposlenicima otuđivao novac. U jednom navratu u jednom od restorana nije uspio u svome naumu da se domogne novca - otkrivaju iz PU zagrebačke.

Dodaju i kako su ga povezali s razbojništvom od kraja januara na benzinskoj stanici u Ulici SR Njemačke, a nakon sedam dana i u poslovnici za otkup plemenitih metala u Ulici Pavla Šubića gdje je, uz prijetnju pištoljem, počinio razbojništvo nad zaposlenicima kako bi ukrao novac.

- Tu nije bio kraj njegovom protupravnom ponašanju. U Zaprešiću, u Tržnoj ulici, došao je u mjenjačnicu gdje je na već uhodan način, prijeteći pištoljem, zaposlenici otuđio novac. Ukupna materijalna šteta počinjena ovim krivičnim djelima iznosi oko 23.000 eura - zaključila je policija koja je kroz istraživanje otkrila da je Basić marljivim radom s druge strane zakona pričinio štetu od više od 143.000 eura.

Prikrivao tetovaže

Podsjetimo, ranije otkrivena razbojništva u zagrebačke zlatarnice odradio je prema istom scenariju i u sličnom outfitu. Uprkos nesnosnim vrućinama, nosio je košulje dugih rukava, valjda kako bi prikrio tetovaže koje ima na rukama. Na glavi je uvijek nosio francuske kapice različitih boja, a lice si je "štitio" dioptrijskim naočalama. Ukradenu zlatninu uglavnom je prodavao, a dio možda i poklonio. U svojim lopovskim aktivnostima pričinio je 140.715 eura štete, a za koliki će tačno iznos odmah biti obeštećeni zlatari, bit će poznato po dovršetku vještačenja.

Na jednom od snimaka videonadzora vidi se kako početkom juča dolazi bijelim Citroen Jumperom do trgovačkog centra. Uzima velika transportna kolica za kupnju te na njih, u maniri poštenog kupca, stavlja veći vrtni bazen, dvije ležaljke, roštilj, dvije stolice, suncobran te prijenosnu klimu. I umjesto da se zaustavi na blagajni i plati 2254 eura koliko sva ta roba vrijedi, Basić je samo ležerno produžio iz trgovine van bez plaćanja. Stvari je potom ukrcao u vozilo kojim se dovezao te sve otpremio kod partneričine majke, navodno kao znak darežljivosti, poštovanja...