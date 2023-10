Abazović: Ništa se nije desilo nakon poziva na sastanak sa Spajićem

Predsjednik Vlade Crne Gore i lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović, koji je ranije rekao da je ta stranka dobila poziv za sastanak sa mandatarom Milojkom Spajićem, danas je rekao da se u međuvremenu nije dogodilo ništa u vezi sa tim, pišu Vijesti.me.

- Samo mogu da kažem onaj stav koji URA stalno ponavlja - dijalog smatramo demokratskim standardom i kao nešto što je stvar političke kulture. Sa svim političkim subjektima smo spremni da vodimo dijalog, da li bi on vodio nekom dogovoru, o tom-potom. Sva ostala pitanja nisu za mene, ako bude želje da se sjedne za sto, da se razgovara o važnim pitanjima, vrata kabineta premijera i predsjednika GP URA su više nego otvorena. Ako neko smatra da za tim nema potrebe, ništa, svima želimo puno uspjeha - rekao je Abazović novinarima u Tirani, gdje učestvuje na samitu Berlinskog procesa.

Popis nisu parlamentarni izbori

Abazović je, na pitanje da li smatra da se patrijarh srpski Porfirije umiješao u popis u Crnoj Gori, uputio apel vjerskim liderima, političarima, nevladinim organizacijama i svim učesnicima javnog života u Crnoj Gori, "da se ljudi potpuno slobodno izjasne".

- Popis nisu parlamentarni izbori. Pozivam na suzdržanost od svega onoga što bi moglo da bude potencijalna zloupotreba funkcije koju neko obavlja na bilo kojem nivou, u kontekstu politizacije predstojećeg popisa - poručio je Abazović.

Na pitanje TV Vijesti da li dijeli stav partijskog kolege i ministra Filipa Adžića, da su takve izjave ponižavanje građana, Abazović je kazao: "Meni je ponižavanje građana da neko smatra da će građani zbog kampanje da promijene svoju nacionalnu, etničku orijentaciju ili neka svoja mišljenja", rekavši kako smatra da "prosječni građanin nikakvom kampanjom i pritiskom neće podleći tome".

Bojkot popisa

Abazović je, na pitanje TV Vijesti šta će se desiti ako Demokratska partija socijalista danas pozove na bojkot popisa, rekao da će se popis održati po planu. Smatra da ne postoji valjan argument da se popis odgodi.

- Ne bih volio da to urade, ali to je legitiman politički stav. Ne znam šta žele da postignu, šta žele da neko kaže, da će za šest mjeseci biti drastično drugačija atmosfera i da neće biti kampanje za popis kad bi se on odložio. Dajte, molim vas - rekao je premijer Crne Gore.