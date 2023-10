Optužene carinice koje su bh. državljaninu tražile novac: "Gubimo na plaći, idite na bankomat"

USKOK je podigao optužnicu protiv dvije carinice koje tereti da su 11. avgusta na graničnom prelazu Slavonski Šamac pokušale od stranog državljanina uzeti mito kako bi izbjegao carinski prekršaj.

Tužilaštvo je saopćilo da carinice starosti 59 i 43 godine tereti na osječkom Županijskom sudu za primanje mita te zloupotrebu položaja i ovlaštenja prilikom granične carinske kontrole pregledom prtljaga stranca koji je automobilom ulazio iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku.

USKOK je precizirao da su carinice pronašle neprijavljenu robu koja podliježe carinskom nadzoru, nakon čega su mu predočile da je počinio prekršaj za koji će kazna iznositi najmanje 10.000 kuna i da će postupak trajati najmanje tri sata, kao i da će biti evidentiran kod policije te da može izbjeći prekršaj, a on neka predloži kako.

Kada im je rekao da kod sebe ima 1.500 švedskih kruna, carinice su ga uputile da na bankomatu u Slavonskom Šamcu podigne novac u kunama i da im donese onoliko novca koliko on procijeni. Pritom su mu, navodi Uskok, poručile da one gube na plati time što ga neće kazniti.

Međutim, iako je strani državljanin otišao u pravcu Slavonskog Šamca, vratio se do graničnog prelaza, a da nije podigao novac, navodeći pritom da mu je kartica zaključana za strane transakcije. Potom, nastavlja USKOK, carinice nisu evidentirale počinjeni carinski prekršaj niti su preduzele dalje radnje radi sankcionisanja počinioca prekršaja, već su mu naložile da robu vrati u Bosnu i Hercegovinu, što je on i učinio.

"Nemojte mi ništa pričati, vratite robu u Bosnu i oprostiću vam", rekla je na kraju carinica. Da stvar bude još zanimljivija, radilo se, kako se navodi, o teglici meda, boci Pelinkovca, tri butelje vina i 15-ak pašteta, prenosi Index.hr.

Snimak objavljen na YouTube-u

U tajno snimljenom razgovoru koji je objavljen na YouTubeu, čuje se glas jedne od carinica kako objašnjava putniku da kazna za neprijavljenu robu koju je iz BiH htio prenijeti u Hrvatsku sigurno ne bi bila ispod 10.000 kuna. Rekla je da kada to stave na vagu može biti i više, ali da će izgubiti i puno vremena te da će na granici morati stajati najmanje tri sata. Onda se ispravila: "Možda ćete stajati i četiri sata jer šefica već piše dva prekršaja".

Putnika je upozorila kako bi mogao imati problema i s policijom, što mu, kako je rekla, nikako ne bi savjetovala.

Na snimci se potom čuje traženje mita. "Čuli ste kolika je kazna, vi predložite nešto kolegici…", govori carinica. Na to joj putnik odgovara kako slabo stoji s gotovinom te kako nije bio spreman na to.

Uključuje se druga carinska službenica koja pojašnjava: "Mi nemamo bankomat ovdje", a putnik na to odgovara kako u novčaniku ima gotovine od stotinjak evra pa kaže kako se radi o 1500 švedskih kruna.

Jedna od carinskih službenica tada kaže: "Kolegica gubi na plaći ako ne napiše prekršaj". Kad je čovjek pomenuo krune, carinica mu kaže: "Svaka čast švedskim krunama, ali što ćemo mi s njima?"

Putnik govori kako bi rado dao novac koji očekuju, ali da ga nema kod sebe. Kaže kako nosi malo gotovine jer sve plaća karticama, prenosi Index.

"Pa ništa, onda moramo raditi prekršaj", odgovara mu carinica. On još jednom nudi švedske krune, što one odbijaju i daju mu uputu da ode do bankomata i podigne kune, tačno ga navodeći gdje se u selu nalazi bankomat te da do bankomata autom ima manje od tri minuta.